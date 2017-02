Catania-Matera/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA CATANIA-MATERA: INFO STREAMING VIDEO RAI.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C 2017, OGGI 7 FEBBRAIO) - Catania-Matera, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 20.45, diretta dall'arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente la quinta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Si troveranno di fronte due formazioni con ambizioni di alta classifica, seppur rincorse in maniera piuttosto diversa. Partito con sette punti di penalizzazione, il Catania sta risalendo in maniera lenta ma costante la classifica. Nell'ultimo impegno di campionato gli etnei hanno piegato in casa la Reggina con un rotondo tre a uno, che ha permesso ai rossoazzurri di salire al settimo posto in classifica, in piena lotta per i play off ma ancora a molti punti di distanza da quella lotta per la Serie B alla quale il Matera sta partecipando ormai da inizio stagione con grande convinzione.

I lucani occupano a braccetto con il Lecce la prima posizione nel raggruppamento, e sono reduci da una sofferta ma fondamentale vittoria di misura, per uno a zero, contro il fanalino di coda Vibonese. Il gol di Ingrosso in apertura di rirpesa ha permesso alla squadra di Auteri di evitare il rischio di perdere il passo dei salentini, anche se si è trattato probabilmente di una delle prestazioni meno brillanti in questa stagione per i materani, abituati a vincere diverse partite in goleada. Il test del Massimino sarà importante per capire se il Matera potrà davvero rincorrere fino alla fine il sogno di un ritorno diretto in Serie B dopo circa quarant'anni d'assenza dalla cadetteria.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. Il Catania scenderà in campo con Pisseri tra i pali ed una difesa a tre composta dal brasiliano Drausio, da Marchese e da Bergamelli. L'argentino Scoppa e Biagianti occuperanno la zona centrale della linea mediana, con Baldanzeddu che giocherà come esterno laterale destro di centrocampo ed il serbo Djordjevic come esterno laterale sinistro. Il portoghese Tavares guiderà il tridente offensivo degli etnei affiancato da Mazzarani e da Di Grazia. Il Matera risponderà con Bifulco schierato come estremo difensore alle spalle di Scognamillo, Ingrosso e Mattera, che formeranno la difesa a tre. Iannini ed Armellino saranno i centrali di centrocampo, Meola si muoverà sull'out di destra della mediana e Casoli sull'out di sinistra. In attacco, confermato il tridente Negro-Lanini-Strambelli.

3-4-3 per il Catania di Rigoli, stesso identico modulo per il Matera di Auteri. Sulla base di quello il confronto tattico si prospetta particolarmente stimolante, tra due squadre abituate a non risparmiarsi in attacco e capaci di giocare un calcio molto offensivo e spregiudicato. Soprattutto in casa il Catania ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle squadre che stanno lottando per la promozione diretta, anche se agli etnei è mancata un po' di continuità per fare ancora meglio. Esattamente quella che ha trovato il Matera, all'altezza di club blasonati come Foggia e Lecce contro i quali sta lottando testa a testa per il primo posto.

Le quote per il match, visto lo spessore dimostrato dal Catania in questa stagione, vengono rese note dai bookmaker e denotano un certo equlibrio, con vittoria materana quotata 2.45 da William Hill e successo interno degli etnei quotato 2.75 da Betclic. Il pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.10 da William Hill. Sarà il canale 57 del digitale terrestre in chiaro a trasmettere in diretta tv esclusiva, disponibile per tutti gli appassionati, Catania-Matera, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 20.45, visibile anche sul canale 557 in alta definizione. Per seguire la partita in diretta streaming video ci si potrà invece collegare sul sito rai.tv.