DANIELE SEBASTIANI / Incendiate le auto al Presidente del Pescara: “a fine anno lascio il calcio” (oggi, 7 febbraio 2017)

DANIELE SEBASTIANI, INCENDIATA L’AUTO AL PRESDIDENTE DEL PESCARA: “A FINE ANNO LASCIO IL CALCIO” - Non ci sono proteste di tifose che tengano: per Daniele Sebastiani, dopo quanto successo la scorsa notte, la voglia di continuare come presidente del Pescara Calcio è pari allo zero. Grave episodio di cronaca per il numero 1 della società abruzzese, giunta in serie A dopo una campionato meraviglioso in Serie B lo scorso anno: nella notte infatti sono state incendiate le due auto del Presidente Sebastiani, attorno alle 3.30 nel cortile della sua abitazione. Un Suv e una Smart per la previsione, con il rischio che l’incendio potesse prendere vita anche nella palazzina dove vive Sebastiani con la famiglia. Indagini subito in corso, pare molto probabile se non ormai certo l’origine dolosa dell’attentato, con il rogo domato dai vigili del fuoco chiamati dagli agenti della Squadra Volante che erano già sul posto. «Non ci sarebbero dubbi sull'azione dolosa di ignoti. Nei pressi dello stadio Adriatico negli ultimi giorni erano apparse scritte offensive verso il presidente biancazzurro», riportano le ultime notizie di Ansa. «Sono indignato. A fine anno lascio la società e il calcio». Queste le parole, riportate da 'Il Centro', di Sebastiani commentando l'azione dolosa. Gli agenti della Digos, coordinati dal vicequestore aggiunto Leila Di Giulio, stanno ricostruendo, anche grazie alle telecamere interne presenti nello stabile. Qualcuno potrebbe essersi introdotto nello stabile per cospargere di liquido infiammabile le auto, o peggio ancora potrebbe aver lanciato una sorta di bomba molotov che avrebbe fatto divampare le fiamme.

DANIELE SEBASTIANI, INCENDIATA L’AUTO AL PRESDIDENTE DEL PESCARA: LA SOLIDARIETÀ DELLA CITTÀ - L’attentato alle auto del presidente del Pescara Sebastiani ha di nuovo svegliato il mondo del calcio e delle istituzioni rispetto al problema mai risolto della violenza ultras. Le indagini della Procura stabiliranno se trattasi di origine del tifo violento per l’accaduto spiacevole e indegno occorso a Daniele Sebastiani, ma purtroppo il timore è assai fondato. Negli ultimi giorno nei pressi dello stadio Adriatico negli ultimi giorni erano apparse scritte offensive verso il presidente biancazzurro: dopo la splendida promozione e la grande cavalcata lo scorso anno in Serie B, il Pescara di Massimo Oddo ha incantato tutti, con il suo bomber Lapadula addirittura comprato dal Milan quest’anno dopo i 30 e passa gol nel campionato cadetto. Poi l’approdo in serie A e l’amara scoperta che la macchina dei sogni si è spenta: una sola vittoria, tantissime sconfitte e l’ultimo posto in Campionato. Inoltre domenica scorsa la sconfitta per 2-6 in casa contro la Lazio aveva fatto pensare allo stesso Sebastiani, contestato duramente per tutto il match, di poter lasciare a fine stagione. Dopo quanto successo, l’ipotesi si è fatta davvero concreta. «Non ci sono parole per commentare quanto accaduto stanotte ai danni del Presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, al quale manifestiamo anche a nome dell'Amministrazione la nostra piena solidarietà per il gesto di cui è stato vittima. Come amministratori e come cittadini siamo vicini alla squadra e a tutto il team, con cui abbiamo instaurato da subito un rapporto di dialogo e di collaborazione", affermano il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, l'assessore allo Sport Giuliano Diodati e il vice sindaco Enzo Del Vecchio. "Tutti noi abbiamo sperato. «In un campionato diverso da quello che stiamo affrontando, ma di certo non saranno la violenza, né l'intimidazione a cambiare le sorti della nostra squadra e soprattutto, né a dare voce allo stato d'animo della popolazione biancazzurra. Una popolazione di cui ci sentiamo parte, quella che segue la squadra allo stadio e in televisione e fa sentire il proprio sostegno sia nella buona che nella cattiva sorte», chiude la nota della città di Pescara.

