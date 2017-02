DIRETTA ROMA-FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 7 FEBBRAIO) - Roma-Fiorentina, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, si gioca martedì 7 febbraio 2017 alle ore 20.45, sarà la sfida in posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un match che si giocherà in ritardo rispetto a quelli del turno regolare del torneo per permettere lo svolgimento, domenica pomeriggio, della sfida del Sei Nazioni di Rugby tra Italia e Galles. Si tratterà di uno scontro tra squadre in piena lotta per l'Europa: la Roma resta infatti la più immediata inseguitrice della Juventus, anche se i punti di distanza dalla prima posizione in classifica sono tornati di nuovo quattro per i giallorossi (potenzialmente sette se la squadra di Allegri dovesse fare bottino pieno nel recupero di campionato a Crotone di mercoledì prossimo).

La Fiorentina ha riagganciato il Milan al settimo posto (a loro volta però i rossoneri hanno disputato una partita in meno) e si è rilanciata nella lotta per la qualificazione in Europa League. I viola stanno crescendo sul piano del gioco e stanno riuscendo a riagganciare la zona nobile della classifica dopo una partenza abbastanza rallentata ad inizio stagione. Le distanze ai piani alti della graduatoria sono ancora molto ristrette, e l'impressione è che centrando una serie di risultati positivi, e soprattutto spuntandola in uno scontro che può rappresentare un vero e proprio scontro diretto come la sfida dell'Olimpico, la squadra di Paulo Sousa possa migliorare ulteriormente la propria classifica.

Andando ad analizzare il rendimento delle due squadre, la Roma in questo inizio di 2017 ha vinto tutte le sfide ufficiali che ha dovuto affrontare tra campionato e Coppa Italia. Anche l'ultima nei quarti di finale di questa competizione, contro il Cesena, partita che ha scatenato grandi polemiche per il rigore finale, apparso piuttosto generoso, che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi alla semifinale da disputare contro i rivali di sempre della Lazio. In campionato però la squadra di Spalletti dopo aver messo in riga Genoa, Udinese e Cagliari è caduta a sorpresa sul campo della Sampdoria, facendosi rimontare nel finale contro i blucerchiati che pure negli ottavi di Coppa Italia erano stati comodamente travolti con un perentorio quattro a zero.

La Fiorentina invece pur avendo dovuto digerire l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli, ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato, ed anche nel recupero disputato mercoledì scorso contro il Pescara è riuscita a spuntarla proprio all'ultimo minuto, grazie ad un tiro cross di Tello che ha beffato il portiere degli abruzzesi, Bizzarri. Una vittoria fondamentale che ha permesso ai viola di archiviare il pareggio-beffa di domenica in casa contro il Genoa e di agganciare come detto il Milan e il treno europeo della classifica.

Il 4 marzo del 2016, nell'ultimo precedente in campionato contro la Fiorentina, la Roma ha centrato una vittoria a valanga contro i viola, quattro a uno con reti di El Shaarawy, Perotti e doppietta di Salah. In campionato i toscani sono passati all'Olimpico per l'ultima volta il 25 febbraio del 2012, due a uno con gol decisivo messo a segno in pieno recupero da Lazzari. L'ultimo pareggio nella Capitale nei confronti tra le due squadre risale invece al 27 novembre del 2005, uno a uno con gol di Tommasi per la Roma e pareggio su rigore di Luca Toni per la Fiorentina.

La Roma in questo campionato di Serie A ha vinto tutte le partite disputate in casa, fissando un record nella propria storia. I bookmaker tengono conto di questa tendenza con i giallorossi nettamente favoriti. Quota 1.62 proposta da William Hill per il successo interno della squadra di Spalletti, mentre Bet365 moltiplica per 6.00 l'investimento sul successo esterno vioa e Unibet propone invece a 4.10 la quota per l'eventuale pareggio.

Per seguire in diretta tv Roma-Fiorentina, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 20.45, gli abbonati Sky si potranno collegare sui canali 201, 206 e 251 del bouquet satellitare (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), oppure seguire la partita in diretta streaming video via internet collegandosi sul web al sito skygo.sky.it. Gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD o su internet sul sito play.mediasetpremium.it.