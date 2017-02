Diretta/ Super-G femminile Mondiali sci St Moritz streaming video e tv, risultato live (oggi martedì 7 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, SUPER-G FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 7 FEBBRAIO 2017) – Oggi iniziano i Mondiali di sci Sankt Moritz 2017, appuntamento centrale della stagione dello sci alpino. Il primo titolo in palio è quello del super-G femminile, che avrà l'onore di essere la gara d'apertura della rassegna iridata che ha luogo quest'anno nella celeberrima località delle Alpi svizzere, canton Grigioni. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questo atteso super-G di St Moritz.

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 12.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G FEMMINILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (alle ore 12.00)

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di St Moritz (www.fis-ski.com).

In una gara secca si assegna il titolo di campionessa del Mondo, con tutte le incognite naturalmente legate a manifestazioni nelle quali in una sola giornata ci si gioca tutto. A maggior ragione il discorso vale oggi per il super-G di Sankt Moritz: ieri per il maltempo è stata annullata la prima prova della discesa che - pur su un tracciato ovviamente parzialmente diverso - avrebbe permesso alle atlete di prendere confidenza con la pista, che invece 'assaggeranno' per la prima volta direttamente in gara.

Ciò non toglie naturalmente che le favorite siano coloro che in super-G hanno fatto meglio in stagione, a partire dalal padrona di casa Lara Gut. Quattro super-G sono stati disputati in Coppa del Mondo e tre li ha vinti la ticinese, anche se nell'ultimo è uscita di pista a Cortina sarà proprio la Gut la donna da battere. Citazioni d'obbligo anche per la slovena Ilka Stuhec, il nome nuovo della stagione nella velocità, fortissima in discesa ma vittoriosa anche in super-G appunto sull'Olimpia delle Tofane nell'unica gara sfuggita alla Gut, e per Tina Weirather del Liechtenstein, che in questa specialità è sempre una garanzia. Poi ci sono due grandi campionesse come Anna Veith Fenninger, campionessa del Mondo in carica in super-G, e Lindsey Vonn, entrambe però reduci da gravi infortuni. L'austriaca è tornata sul podio proprio a Cortina, la Vonn invece ha pure già vinto ma in discesa, mentre in super-G non ha ancora fatto registrare grandi risultati. Restano comunque avversarie molto forti, anche perché sanno bene cosa significa affrontare nel modo giusto un grande evento.

Queste sono le straniere più attese, ma non dimentichiamo le giustificate ambizioni della squadra italiana, a partire da Sofia Goggia, che in stagione ha già salita per ben nove volte sul podio e occupa il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Con il super-G ha un rapporto che potremmo definire di amore e odio: un secondo, un terzo posto e due uscite in quattro gare - o non arriva al traguardo oppure sale sul podio. Le manca solo la vittoria, sarebbe splendido se la ottenesse proprio a St Moritz. Non solo, Goggia, però: Elena Curtoni è arrivata terza quest'anno in super-G in Val d'Isere, mentre l'anno scorso fu terza in discesa a Sankt Moritz, dunque vanta confidenza sia con la specialità sia con la pista.

Completano il quartetto Francesca Marsaglia e Federica Brignone, anche loro in grado di figurare molto bene - la Brignone poi è in grande crescita nelle ultime gare - pur se forse sarà più difficile per loro inserirsi nella lotta per il podio. La Brignone comunque ha già vinto un super-G in condizioni difficili, l'anno scorso a Soldeu, dunque ha le qualità per cercare il colpaccio...

