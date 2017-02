PAGELLE / Roma-Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ROMA-FIORENTINA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - È arrivato il momento di dare i voti relativi al primo tempo di Roma-Fiorentina. Le due squadre sono tornate negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione allenata da Luciano Spalletti. A sbloccare la contesa, a sei minuti dal quarantacinquesimo, ci ha pensato come al solito Edin Dzeko (7) che su assist di De Rossi (6,5) trafigge Tatarusanu (6,5) e sblocca la contesa. Eppure i viola non sono partiti male, gli uomini di Paulo Sousa sono andati subito ad aggredire i giallorossi nella loro metà campo, con il salvataggio deciso di Fazio (6,5) su Chiesa (6) che con un pallonetto aveva scavalcato Szczesny (6). Dopo una prima mezz'ora decisamente equilibrata, la Roma prende in mano la situazione e attacca con Bruno Peres (5,5) che si divora un gol grosso come una casa, mentre Tatarusanu se non altro riesce a negare la doppietta al centravanti bosniaco. VOTO ROMA 6,5 - I giallorossi faticano ad allungarsi per il pressing dei viola, ma quando quest'ultimo si allenta gli spazi nella trequarti avversaria si moltiplicano per Dzeko e compagni. MIGLIORE ROMA: DZEKO 7 - Anche stasera il bosniaco sta dimostrando di poter spaccare in due le partite da solo, 16^ gol in campionato per lui. PEGGIORE ROMA: BRUNO PERES 5,5 - Il gol divorato sullo 0-0 grida vendetta, Nainggolan gli aveva servito un cioccolatino extra-fondente. VOTO FIORENTINA 6 - Bene i viola nella prima mezz'ora, nell'ultimo quarto d'ora gli uomini di Paulo Sousa calano e concedono fin troppo agli avversari arrivando a subire il gol. MIGLIORE FIORENTINA: BERNARDESCHI 6,5 - Sicuramente il più intraprendente dei suoi, le sue giocate sono spesso imprevedibili. PEGGIORE FIORENTINA: SANCHEZ 5,5 - Emerson Palmieri lo mette davvero in difficoltà sulla fascia sinsitra, e per fermarlo è costretto a spendere il cartellino giallo. (Stefano Belli)

