Probabili formazioni/ Bologna-Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna-Milan si gioca mercoleìdì 8 febbraio alle ore 20:45; è il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, una partita che era in programma a metà dicembre e che era “saltata” a causa dell’impegno di rossoneri in Supercoppa Italiana. Proprio la vittoria di Doha ha come frenato l’impeto dei rossoneri, che da allora hanno faticato tantissimo: tre sconfitte consecutive per la squadra di Vincenzo Montella che si sta allontanando dalle posizioni europee. Il Bologna rischia poco in termini di classifica, ma la scoppola incassata dal Napoli (1-7) obbliga gli uomini di Roberto Donadoni al riscatto immediato. Aspettando il calcio d’inizio della partita del Dall’Ara, possiamo analizzare a fondo le scelte dei due allenatori andando a leggere quali sono le probabili formazioni di Bologna-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Roberto Donadoni ritrova Krafth e Viviani, che erano squalificati: entrambi dovrebbero tornare nella formazione titolare, il primo sulla fascia destra in difesa (al posto di Torosidis) e il secondo in cabina di regia a centrocampo, con Nagy che dunque si sposta sulla mezzala e Dzemaili che vede confermata la sua posizione. In porta Angelo Da Costa dovrebbe sostituire Mirante, uscito sabato sera negli ultimi minuti; Torosidis sarà comunque titolare, giocherà a sinistra prendendo il posto dello squalificato Masina. Detto della mediana, restano i dubbi che riguardano il tridente offensivo: difficile vedere ancora Luca Rizzo dal primo minuto, dunque sulla destra il ballottaggio dovrebbe riguardare Verdi, ormai tornato a pieno regime dal lungo infortunio, e Federico Di Francesco che in sua assenza è cresciuto molto. Pochi punti di domanda sui due giocatori che completeranno lo schieramento: saranno Destro, un ex che peraltro deve riscattare il rigore sbagliato contro il Napoli - che forse avrebbe potuto indirizzare in altro modo la partita - e Krejci.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Nel Milan non ci sarà José Sosa, che è stato espulso domenica; in difesa prosegue l’emergenza, anche se il ritorno di Abate fornisce a Vincenzo Montella un terzino destro di ruolo. Paletta ci sarà, mentre a sinistra bisogna capire quanto Calabria sia pronto all’uso: se la risposta sarà negativa Romagnoli scalerà ancora sulla corsia mancina (con Vangioni ancora fuori), ma questa volta in mezzo al reparto difensivo ci sarà Gustavo Gomez in luogo di Zapata. A centrocampo torna titolare Locatelli, che verrà schierato come playmaker; Kucka sicuro di agire sulla mezzala, l’altro ruolo di interno sarà affare di uno tra Pasalic e Bertolacci con il primo che rimane comunque in vantaggio sul compagno di squadra. Possibili novità in attacco: Lapadula potrebbe prendere il posto di Bacca, ma c’è anche una mezza idea di schierare il falso attaccante che nel caso potrebbe essere uno tra Suso e Ocampos. Lo spagnolo sarà comunque in campo, e dovrebbe essere certo anche l’utilizzo di Deulofeu che nelle prime uscite con la maglia del Milan si è rivelato essere brillante e uno dei migliori giocatori nel periodo buio della formazione rossonera.

BOLOGNA-MILAN: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Bologna-Milan, valida per il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD.