Probabili formazioni/ Crotone-Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone-Juventus è il recupero della diciottesima giornata in Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo mercoledì 8 febbraio alle ore 18 per giocare una partita che si sarebbe dovuta disputare a metà dicembre, e che invece era stata rinviata perchè i bianconeri erano volati a Doha dovendo disputare la Supercoppa Italiana. La Juventus arriva a questa sfida con un ampio vantaggio su Roma e Napoli; può ora incrementare e andare ancora una volta in fuga, mettendo un’altra pietra - dopo aver battuto l’Inter - alla costruzione del sesto scudetto consecutivo. Il Crotone invece ha bisogno di punti: ha perso la sfida diretta contro il Palermo ed è ora penultimo in classifica, al di là delle posizioni ci sono ben nove lunghezze da recuperare all’Empoli e dunque le vittorie andranno cercate un po’ ovunque. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Scida, possiamo andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Crotone-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Senza lo squalificato Crisetig, Davide Nicola dovrebbe dare campo a Capezzi in mezzo: il giovane cresciuto nel vivaio della Fiorentina dovrebbe fare coppia con Barberis, visto che Rohden dovrebbe rimanere fuori per l’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di giocare domenica. Sulla corsia destra si prepara Nalini, dall’altra parte Stoian: di fatto sono degli esterni offensivi che si adattano, dunque l’idea di Nicola è anche quella di provare ad alzare il baricentro della squadra per mettere un po’ di pressione alla Juventus. Davanti il solito duo composto da Falcinelli e Trotta (ma quest’ultimo, evanescente nelle ultime uscite, rischia il posto a favore del nuovo arrivato Kotnik che ha già avuto spazio nel corso della partita contro il Palermo); in difesa invece lo schieramento del Crotone non dovrebbe cambiare, Rosi dovrebbe operare sulla fascia destra mentre a sinistra potrebbe tornare titolare Mesbah. Al centro la coppia formata da Ceccherini e Gianmarco Ferrari, in porta ovviamente andrà a giocare Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha battuto l’Inter; confermato il modulo 4-2-3-1 ma alcuni dei titolari riposeranno. Quasi certamente Khedira, che rifiaterà per dare spazio a un Marchisio che ha trovato ben poco spazio nelle ultime giornate. Potrebbero cambiare anche i due esterni in difesa: Dani Alves ha recuperato dall’infortunio e sostituirà Lichtsteiner, a sinistra invece pronto Asamoah che ha già dimostrato di saper giostrare in quella zona di campo. L’alternativa è invece confermare Alex Sandro e inserire Rugani al fianco di uno tra Bonucci e Chiellini, per non modificare troppi elementi in un reparto delicato; a centrocampo per lo stesso motivo giocherà comunque Pjanic, cui cambio di modulo ha sicuramente giovato nelle prestazioni in campo. Davanti invece possibile spazio agli stessi: rischia Mandzukic perchè finalmente potrebbe esserci la prima da titolare di Pjaca, Higuain invece sarà al suo posto con Dybala in veste di trequartista e Cuadrado, che ha trovato domenica sera il primo gol in campionato, che sarà l’esterno destro.

CROTONE-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone-Juventus, valida per il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD.