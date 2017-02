Roma-Fiorentina/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata, oggi 7 febbraio 2017)

ROMA-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Fiorentina chiude la ventitreesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di martedì 7 febbraio e il posticipo è stato necessario per il concomitante impegno della Nazionale di rugby, che inaugurava il suo Sei Nazioni. La Roma è scivolata al terzo posto e si trova a 7 punti dalla Juventus; con una vittoria tornerebbe in corsa (aspettando il recupero dei bianconeri) e risponderebbe al roboante Napoli in chiave accesso immediato in Champions League. La Fiorentina sogna l’Europa con le sue ultime prestazioni: vincere significherebbe staccare il Milan e portarsi a due punti dalla coppia Inter-Atalanta, dunque in un’ottima posizione per tentare l’assalto alle coppe. Allo stadio Olimpico arbitra il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; aspettando il calcio d’inizio del posticipo possiamo andare a leggere le scelte dei due allenatori e studiare nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Fiorentina.

ROMA-FIORENTINA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Fiorentina, partita valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,60; il segno X (pareggio) vale 4,00 mentre il segno 2 (vittoria Fiorentina) porta in dote 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Problemi per Luciano Spalletti che la scorsa settimana ha perso ancora Perotti e dovrà fare a meno anche di Juan Jesus; non ci sarà Salah, perchè la Coppa d’Africa è finita due giorni fa ma l’egiziano sarà in Italia soltanto domani, e potrebbe andare in panchina nella trasferta di Crotone. Dunque al fianco di Nainggolan giocherà ancora El Shaarawy; il resto della formazione della Roma non dovrebbe cambiare rispetto a quella che oggi è considerata titolare. Dzeko davanti a tutti, De Rossi che torna ad affiancare Strootman a centrocampo; sugli esterni è chiesto un lavoro extra a Bruno Peres e Emerson Palmieri che hanno giocato tanto nelle ultime settimane (anche per questo Spalletti attende con ansia il rientro di Florenzi, che non dovrebbe essere lontanissimo). In difesa invece i giocatori sono contati: di fatto l’unica alternativa ai titolari è Vermaelen, che andrà a sedersi in panchina. Davanti a Szczesny agiranno Manolas e Rudiger come centrali a supporto di Fazio, che ancora una volta dovrebbe essere il candidato numero uno per giocare al centro dello schieramento.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - La Fiorentina ritrova Kalinic: bella notizia dunque per Paulo Sousa che può schierare l'attaccante croato come riferimento unico in attacco. Torna anche Bernardeschi che era squalificato nel recupero contro il Pescara; il numero 10 viola sarà il giocatore destinato a supportare la prima punta, con l'aiuto di Borja Valero che sarà impiegato come trequartista, lasciando dunque a Badelj e Matias Vecino la zona centrale del campo. Come sempre sugli esterni ci saranno Federico Chiesa e Maxi Olivera; da valutare però il possibile inserimento di Cristian Tello, che arriva dalla doppietta decisiva all'Adriatico e giustamente può reclamare una maglia dal primo minuto. In difesa ancora out Gonzalo Rodriguez: in mezzo chance possibile per Salcedo (in ballottaggio con De Maio) con Carlos Sanchez e Astori che invece giocheranno ai suoi fianchi. Recupera Tatarusanu: il portiere rumeno potrebbe già essere in campo, alla peggio sarà in panchina con Sportiello tra i pali.