Video/ Trapani-Avellino (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO TRAPANI-AVELLINO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Si chiude con un pareggio a reti bianche il 24^ turno di Serie B 2016-2017, al Provinciale di Erice sotto la pioggia Trapani e Avellino impattano 0-0 e si spartiscono la posta in palio, un posto a testa per le due squadre che non migliorano significativamente la loro classifica, la formazione di Calori rimane ultima a 20 punti mentre se non altro quella di Novellino lascia la Pro Vercelli da sola al terzultimo posto, agganciando Latina e Pisa a quota 26. Si trattava a tutti gli effetti di uno scontro diretto per la salvezza e alla fine è prevalsa la paura di perdere, anche se non sono mancate le occasioni sia da una parte che dall'altra. I padroni di casa hanno avuto la palla gol più importante nella seconda frazione di gioco con Coronado che dopo un dai-e-vai con Barillà si è presentato davanti a Radunovic, il portiere serbo è rimasto in piedi ed è riuscito a respingere la conclusione insidiosa del centravanti avversario chiudendogli lo specchio. Gli ospiti, invece, sono andati più vicino al gol nel primo tempo con Verde che ha costretto Pigliacelli a una parata impegnativa per mantenere la sua imbattibilità odierna. Per il resto è stata una gara avara di emozioni che ha però regalato un piccolo momento di paura quando Radunovic, nel tentativo di anticipare Curiale, esce in maniera spericolata travolgendo il compagno Djimsiti che rimedia una brutta testata rimanendo stordito a terra per un paio di minuti, il difensore albanese si riprenderà portando a termine la partita. Dando una rapida occhiata alle statistiche risalta il dato sul possesso palla (48% Trapani, 52% Avellino) a conferma che nessuna delle due squadre ha preso veramente l'iniziativa facendo la partita. Equilibrio perfetto anche nei tiri in porta (3 a testa), mentre l'Avellino ha battuto 7 tiri dalla bandierina contro i 5 corner del Trapani. Solamente tre ammonizioni nell'arco dei novanta minuti di gioco, ma tutte pesantissime: Gonzalez, Nizzetto e Pagliarulo erano diffidati e salteranno la prossima gara, il terzino dell'Avellino non sarà a disposizione di Novellino nella gara contro il Verona, mentre i due giocatori del Trapani mancheranno nella sfida contro l'Ascoli.

LE DICHIARAZIONI - Il commento a caldo dell'allenatore del Trapani, Alessandro Calori: "In termini di occasioni da gol abbiamo creato qualcosina in più rispetto agli avversari, del resto è stata una partita molto equilibrata che difficilmente si sarebbe potuta sbloccare. Nella prima frazione di gioco ha giocato meglio l'Avellino mentre nella ripresa siamo andati più vicini al gol che sarebbe arrivato con un pizzico di cattiveria in più sotto porta". Il tecnico dell'Avellino, Walter Novellino, è convinto che si potesse uscire dal Provinciale di Erice con qualcosa di più del pareggio: "Mi sarebbe piaciuto conquistare tutta la posta in palio ma non bisogna dimenticare che affrontavamo una squadra che viene da un buon momento, nel finale abbiamo sofferto parecchio ma nel complesso il punto ci sta stretto, bastava crederci di più. Sono soddisfatto dalla prestazione della squadra che ha gestito bene la partita, sapevamo che in casa del Trapani sarebbe stata una bolgia e così è stato. Se continueremo a esprimerci su questi livelli potremo dire la nostra anche contro il Verona".

(Stefano Belli)

