Alaves-Celta Vigo/ Info streaming video e diretta tv, orario, probabili formazioni e risultato live (semifinale Copa del Rey 2017, oggi 8 febbraio)

DIRETTA ALAVES-CELTA VIGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (SEMINFINALE COPA DEL REY 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) – Alaves-Celta Vigo è la partita in programma per oggi 8 febbraio 2017 alle ore 21.00 allo stadio Mendizorroza, valida per la semifinale di ritorno della Copa del Rey 2017. Le due compagini in campo stasera sono reduci da un pareggio a reti bianche nella gara d'andata: un risultato che mette il Celta Vigo in una posizione di leggero vantaggio rispetto agli avversari, visto che in caso di qualsiasi risultato di pareggio con gol sarebbero infatti i galiziani a passare il turno e ad affrontare nella finalissima la vincente fra Barcellona e Atletico Madrid.

Dunque con due risultati a disposizione su tre la gara sembra mettersi per il meglio, ma l'Alaves è una squadra ostica, che ha sorpreso nel suo percorso di avvicinamento alla semifinale: ai sedicesimi di finale ha battuto il Gimnastic, agli ottavi di finale ha eliminato il Deportivo La Coruna e ai quarti di finale ha avuto la meglio sull'Alcorcon. Il Celta Vigo invece ai sedicesimi ha eliminato l'UCAM Murcia, agli ottavi il Valencia e ai quarti di finale il più quotato Real Madrid.

Andiamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco questa sera. Il tecnico del Celta Vigo Eduardo Berizzo riproporrà il modulo già visto all'andata, vale a dire il 4-2-3-1: il portiere titolare sarà Alvarez, il terzino destro sarà il capitano Mallo, il primo difensore centrale Roncaglia, il secondo difensore centrale Cabral e il terzino sinistro Castro. A centrocampo i due interni risponderanno ai nomi di Radoja sul centro-sinistra e Diaz sul centro-destra: la trequarti offensiva sarà molto affollata, con la presenza dell'esterno destro Wass, del centrale Hernandez e dell'esterno sinistro Bongonda. L'undici titolare verrà completate dall'unica punta centrale Iago Aspas.

La formazione di casa, schierata da mister Mauricio Pellegrino, adotterà lo stesso atteggiamento tattico, in modo tale da impedire agli avversari di creare superiorità numerica. Fra i pali i tifosi vedranno giocare l'estremo difensore Pacheco, mentre davanti a lui ci saranno i due terzini Kiko Femenia e Theo Hernandez, e i due difensori centrali Laguardia e Feddal. A centrocampo i due mediani di contenimento saranno il capitano Garcia e Marcos Llorente, mentre giocheranno da trequartisti Toquero sulla fascia destra, Camarasa al centro e Gomez sulla fascia sinistra: l'unica punta centrale sarà il brasiliano Deyverson.

Il Celta Vigo, sebbene possegga più qualità dal punto di vista del palleggio, lascerà spazio per manovrare all'Alaves. Così facendo i padroni di casa si troveranno costretti a scoprirsi un po' rischiando di subire una rete che potrebbe compromettere la qualificazione. Si prevede un match tirato e carico di emozione, visto che entrambe le società non sono propriamente abituate a questo tipo di scenari e di prospettive. Senza dubbio la spauracchio per la difesa dell'Alaves sarà Iago Aspas, giocatore molto abile nel dribbling e nel trovare gol difficile da diverse posizioni.

Ricordiamo infine che la partita tra Alaves e Celta Vigo non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardati la diretta streaming video della semifinale di Copa del Rey 2017. Consigliamo quindi di consultare i profili sociale delle due formazioni per rimanere aggiornati sull’andamento dell’incontro (su Twitter @alaves per i padroni di casa e @rccelta_oficial per i celesti).

