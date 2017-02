Bologna-Milan/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A recupero 18^ giornata, oggi 8 febbraio 2017)

BOLOGNA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bologna-Milan, allo stadio Dall’Ara, è il recupero della diciottesima giornata della Serie A 2016-2017: si gioca mercoledì 8 febbraio alle ore 20:45. Bologna reduce dalla netta sconfitta contro il Napoli, sette gol subiti e una sensazione di impotenza che i giocatori felsinei dovranno essere bravi a cancellare per evitare di aprire a un periodo che potrebbe anche portare all’avvicinamento della zona calda; il Milan ha perso le ultime tre partite, e in generale dopo la Supercoppa messa in bacheca la squadra rossonera non è parsa più la stessa, con il risultato che la zona europea si è allontanata e per tornare a giocarsi la qualificazione alle prossime coppe bisogna vincere questa partita, approfittando del fatto che le altre rivali abbiano - logicamente - già giocato e non possano guadagnare punti. Sarà il signor Daniele Doveri l’arbitro della partita del Dall’Ara; in attesa che le due squadre scendano in campo per il calcio d’inizio di questa partita, andiamo a studiare dubbi e certezze di Donadoni e Montella nelle probabili formazioni di Bologna-Milan.

BOLOGNA-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Bologna-Milan, partita valida per il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Bologna) vale 3,40; il segno X (pareggio) vale 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Milan) porta in dote 2,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Con il ritorno di Krafth e Viviani dalla squalifica la formazione del Bologna dovrebbe essere fatta: davanti a Mirante, che può recuperare dal problema avuto sabato sera, ci saranno Gastaldello (favorito su Oikonomou) e Maietta a formare l’esperta coppia centrale, mentre Krafth si riprende il posto a destra e fa scalare sull’altra fascia Torosidis, che deve sostituire lo squalificato Masina. A centrocampo sarà Viviani il regista, perchè nel corso della stagione ha dato modo di dimostrare il suo valore: con lui ci saranno molto probabilmente Dzemaili e Nagy, verso la panchina il cileno Pulgar che pure ha dato il suo contributo nelle ultime partite. Attenzione però a Taider, che è rientrato dall’infortunio ed era già in panchina sabato: l’algerino potrebbe trovare spazio a sorpresa. Per quanto riguarda il tridente offensivo, il solito dubbio è tra Verdi (che sembra pronto a partire titolare) e Di Francesco, nessun punto di domanda invece sulla presenza in campo di Krejci mentre Destro, chiamato a riscattare il rigore sbagliato sabato sera, gioca una partita da ex (pur se la sua esperienza al Milan, durata appena sei mesi, è stata poco felice).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Ancora problemi per Vincenzo Montella: Calabria non ce la fa e dunque sulla sinistra si apre nuovamente la possibilità Vangioni. In questo modo Alessio Romagnoli può tornare a giocare al centro della difesa insieme a Paletta, sempre che non venga confermato l'assetto di domenica; a centrocampo si dovrebbe ricomporre il terzetto che è diventato titolare dopo l'infortunio di Montolivo: Locatelli a fare da regista, Kucka e Pasalic che agiscono sulle mezzali (da valutare poi chi stazionerà sul centrodestra e chi invece si occuperà del centrosinistra). Nel tridente offensivo ci sarà ancora spazio per Deulofeu, che ha avuto un ottimo impatto sul Milan al netto delle sconfitte; a sinistra la sua presenza sembra già imprescindibile per velocità e capacità di saltare l'uomo. Da rigenerare Suso, che dopo una splendida prima parte di stagione sta tirando un p' il fiato; lo spagnolo sarà comunque titolare, dunque ancora panchina per Ocampos che però potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Come prima punta potrebbe essere arrivato il momento di Lapadula, perchè Bacca sta vivendo un altro periodo di appannamento e dunque potrebbe essere il sacrificato di turno.