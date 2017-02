BOLOGNA MILAN/ Diretta streaming video e tv, risultato live 0-0: formazioni ufficiali, il fischio di inizio!

DIRETTA BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? RISULTATO LIVE (0-0), FORMAZIONI, IL FISCHIO DI INIZIO. - State per guardare la diretta Bologna Milan in streaming video o tv? Tenetevi forti perchè oggi chi esce da questa sfida con un risultato negativo la paga cara. Le formazioni ufficiali di Milan e Bologna hanno rispettato le attese della vigilia. Nel recupero della 18^giornata contro il Bologna, i Milan si affida anche alle forze nuove di Gerard Deulofeu e Leonel Vangioni. Deulofeu ha avuto un buon impatto con il calcio italiano: Vincenzo Montella lo ha gettato nella mischia nei quarti di Coppa Italia contro la Juventus, per poi schierarlo titolare sia nella trasferta di Udine che nell’ultimo match casalingo con la Sampdoria. Per la squadra punti zero, ma Deulofeu è risultato tra i singoli più intraprendenti in tutte e tre le circostanze. Anche oggi lo spagnolo ex Everton dovrebbe partire dal primo minuto: il Milan si aspetta tanto da lui e da Suso, entrambi avranno il compito di rendersi pericolosi personalmente ma anche di aiutare Carlos Bacca a ritrovare la via del gol. Per il ventinovenne Vangioni non si tratta dell’esordio stagionale ma poco ci manca, considerando i soli 19’ accumulati in campo fino ad oggi. Con Antonelli e De Sciglio out per infortunio, Montella dovrebbe affidare la fascia mancina all’argentino ex River Plate, che sarà chiamato a fornire risposte convincenti. Dall’altra parte invece Simone Verdi è sicuramente tra i rossoblù più attesi: per il numero 9 del Bologna si prospetta il ritorno da titolare, la sua voglia da ex potrebbe rendere la partita più interessante.

BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Come seguire Bologna-Milan in diretta streaming? Le modalità sono quelle consuete del campionato di Serie A: gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi dell’applicazione Sky Go, quelli della pay tv del digitale terrestre dovranno invece utilizzare Premium Play. Attivabili su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, non richiedono costi aggiuntivi ma semplicemente l’inserimento di username e password utilizzando i dati del proprio abbonamento. Va da sè che Bologna-Milan sarà disponibile in diretta tv sulle due piattaforme: nel caso del bouquet Sky i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (per il quale serve l’abbonamento al pacchetto Calcio), per quanto riguarda il digitale terrestre bisogna andare su Premium Sport o Premium Sport HD. Attendiamo indicazioni circa la telecronaca su Sky; su Premium invece la partita sarà raccontata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, a bordo campo e nella zona mista Dario Donati e Massimo Veronelli forniranno contributi e interviste post partita. Sul secondo flusso audio inoltre si potrà seguire Bologna-Milan attraverso il racconto del tifoso rossonero - come sempre Carlo Pellegatti.

Era il 7 maggio 2016 quando Bologna e Milan si sono incrociate per l’ultima volta al Dall’Ara: due squadre ormai senza più obiettivi perchè i felsinei erano già salvi da tempo grazie a un ottimo campionato, mentre i rossoneri avevano mancato la qualificazione alle coppe per la terza stagione consecutiva. Nella penultima giornata della Serie A il Milan si era preso la vittoria: aveva deciso, al 40’ minuto, il calcio di rigore di Carlos Bacca (17esimo gol in campionato) unito all’espulsione, dopo appena 12 minuti e per doppio giallo, di Amadou Diawara. Oggi entrambe le squadre cercano riscatto: il Bologna ha subito sette gol in casa dal Napoli e non può permettersi un’altra brutta figura, non tanto per una classifica comunque positiva e tranquilla (+13 sulla terzultima), quanto per l’onore e per dare una risposta sul piano mentale. Il Milan attraversa il momento più difficile della sua stagione: non vince da quattro partite e ha perso le ultime tre, che diventano quattro considerando anche la Coppa Italia. L’Europa si allontana: sarebbe un peccato dopo un girone di andata fantastico, nel quale la squadra rossonera piena di giovani era riuscita a esprimere un ottimo livello di gioco permettendosi di arrivare a giocarsi, idealmente, perfino lo scudetto. Dunque attendiamo di scoprire come andranno le cose questa sera allo stadio Dall’Ara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ULTIMO PRECEDENTE DI BOLOGNA MILAN