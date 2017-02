CAPOCANNONIERE SERIE A E CLASSIFICA MARCATORI: DZEKO TORNA IN TESTA, MA HIGUAIN INSEGUE E SOGNA LA DOPPIETTA CON CROTONE (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – Con il posticipo della 23^giornata del campionato di Serie A tra Roma e Fiorentina (terminata con un ottimo 4-0 messo a segno dalla formazione giallorossa) si è definita la classifica dei marcatori della Serie A: chi è il capocannoniere al termine di questo quarto turno del girone di ritorno? Grazie alla bellissima doppietta segnata proprio ieri sera all’Olimpico è il giallorosso Edin Dzeko a risalire la china: per lui la classifica marcatori di serie A riporta ben 17 gol e 1 rigore in 23 presenze totali in campionato. Segue in seconda posizione Dries Mertes, ex numero 1 della scorsa giornata di campionato: per il bomber del Napoli, dopo la tripla segnata a Bologna è di 16 gol e un rigore in 21 presenze: terzo posto allargato per ben 3 giocatori fermi a quita 15 reti ovvero Andrea belotti del Torini, Gonzalo Higuain della Juventus e Mauro Icardi dell’Inter. Aumenta quindi il divario con gli altri giocatori meritevoli di essere in questa classifica dei bomber della Serie A: Ciro immobile (Lazio) insegue con 12 gol, con Kalinic (Fiorentina), Simeone (Genoa) e Borriello (Cagliari) fermi a quota 10 reti. Chiudono la top 25 altri sei nomi del campionato fermi tutti a quota 9 reti: Iago Falque (Torino), Thereau (Udinese), Bernardeschi (Fiorentina), Hamsik (Napoli), Nestorovski (Palermo) e Salah ( Roma). CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA DEI MARCATORI DI SERIE A E IL CAPOCANNONIERE

