Como-Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi Coppa Italia Lega Pro 2017)

DIRETTA COMO-VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - Como-Venezia, diretta dall'arbitro Fabio Schirru oggi mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 17,00, è un incontro valido come quarto di finale della Coppa Italia di Lega Pro 2016/17. Un match che si preannuncia scoppiettante in quanto sia il Como che soprattutto il Venezia, dispongono di ottimi giocatori all’interno della propria rosa per uno spettacolo che sembra essere assicurato. Il Come fa parte del Campionato Lega Pro girone A dove occupa il sesto posto della graduatoria a quota 36 punti alla pari di Renate e Lucchese in piena zona Play Off mentre il Venezia di Pippo Inzaghi occupa il primo posto nel campionato di Lega Pro girone B con 49 punti davanti al Parma con 46 ed il Padova con 45 punti. Dunque due formazioni di alta classifica che faranno di tutto per onorare al meglio questo impegno.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA LEGA PRO (QUARTI DI FINALE)

Il Como ha conquistato il diritto di disputare questo quarto di finale avendo avuto la meglio nei sedicesimi di finale della Cremonese con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Cortesi su calcio di rigore nel secondo minuto di recupero ed avendo piegato negli Ottavi di finale la Giana Erminio sempre per 1-0 e sempre con gol di Cortesi. Il cammino del Venezia invece ha avuto inizio nei sedicesimi di finale con una vittoria per 4-0 ai danni del Sudtirol con reti di Malomo, Moreo, Ferrari ed un’autorete di Brugger. Nei quarti di finale il Venezia ha battuto la Reggiana ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per effetto dei gol da Stulac per i lagunari e Maltese per la squadra emiliana. L’ultimo scontro diretto tra le due formazioni si è consumato il 7 febbraio 2015 con pareggio a reti bianche mentre l’ultima gara giocata a Como ha visto la vittoria dei lariani con un secco 3-0 a firma di Sousa, Le Noci e Defendi.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Como dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con Zanotti in porta e davanti a lui con una linea difensiva composta da tre uomini: Fissore nel mezzo, Nossa sul centro destra e Briganti sul centro sinistra. Davanti alla difesa il metronomo Fietta che verrà aiutato da Di Quinzio che appare in vantaggio per il ruolo di mezzala di destra su Cavalli, e Pessina sull’altro lato.

Sulla fascia destra c’è un ballottaggio abbastanza alla pari tra Peverelli e Sperotto mentre sulla sinistra non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo di Marconi. In avanti al fianco di Bertani c’è il dubbio se puntare su Cristiani peraltro autore di un gol nell’ultima giornata di campionato oppure farlo riposare lasciando spazio a Chinellato.

Il Venezia di Pippo Inzaghi dovrebbe invece giocare con un aggressivo 4-3-3 con Facchin tra i pali ed in difesa Fabris a spingere sulla corsia di destra, Modolo e Domizzi nel mezzo e quindi Garofalo deputato a spingere sulla corsia mancina. Davanti alla difesa c’è Moreo che è senza dubbio uno degli elementi di maggiore importanza di tutto l’impianto di gioco veneziano.

Ai suoi fianchi Stulac e Soligo con quest’ultimo che appare in vantaggio su Zalzerano. In avanti l’unico certo del posto è Marsura, attaccante di sinistra. Nel mezzo si deve ancora scegliere il titolare tra Geijo e Ferrari e lo stesso vale per il ruolo di attaccante di destra con Caccavallo in leggero vantaggio su Tortori.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como-Venezia si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

