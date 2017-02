Crotone-Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A recupero 18^ giornata, oggi 8 febbraio 2017)

CROTONE-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Crotone-Juventus si gioca allo stadio Scida mercoledì 8 febbraio: calcio d’inizio alle ore 18 per la partita di recupero della diciottesima giornata di Serie A 2016-2017. La Juventus non aveva disputato la trasferta in Calabria dovendosi recare a Doha per la Supercoppa; oggi dunque chiude, almeno in maniera virtuale, il suo girone di andata. Nel quale si è laureata campione d’inverno pur con una partita in meno; oggi c’è anche la possibilità di allungare sulle concorrenti per lo scudetto. Il Crotone può rappresentare un ostacolo: nell’ultima partita giocata in casa ha segnato quattro gol, vero che l’avversario era di altra caratura ma la capolista deve comunque stare attenta alla voglia di punti dei calabresi, che hanno bisogno di recuperare la distanza che li separa dalla salvezza. Ad arbitrare questo pomeriggio allo stadio Scida sarà il signor Paolo Valeri;: aspettando il calcio d’inizio del recupero di Serie A possiamo andare a valutare e analizzare le scelte dei due allenatori, leggendo quelle che sono le probabili formazioni di Crotone-Juventus.

CROTONE-JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Crotone-Juventus, partita valida per il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Crotone) vale 17,00; il segno X (pareggio) vale 6,25 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) porta in dote 1,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Per la partita contro la Juventus Davide Nicola potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3: il tridente era stato una soluzione per l’inizio della stagione, poi è andato in soffitta ma ora, rispolverato, può essere una soluzione. Senza più Palladino, a giocare da esterno destro dovrebbe essere Nalini che è favorito sul nuovo acquisto Kotnik; confermati Stoian e Falcinelli a completamento del reparto e dunque probabile panchina per Trotta. A centrocampo Rohden stringe i denti: dovrebbe farcela a essere in campo, se fosse così lo svedese gioherebbe da mezzala destra con Barberis in vantaggio per la maglia di seconda mezzala, in mezzo al campo invece ci sarà Capezzi che di fatto rileva Crisetig, fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di domenica. Qualche dubbio sul reparto difensivo, ma soltanto per quanto riguarda la corsia sinistra: Martella ha disputato le ultime partite da titolare, ma Mesbah è rientrato dalla Coppa d’Africa e reclama spazio. La sensazione è che l’algerino sia favorito, anche se la decisione verrà presa all’ultimo; nessuna sorpresa a destra dove ci sarà Rosi, in mezzo la solita coppia formata da Ceccherini e Gianmarco Ferrari a protezione del portiere Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Turnover per Massimiliano Allegri, che vede avvicinarsi impegni importanti ma al tempo stesso vuole sfruttare questa partita per allungare sulla concorrenza e scavarsi un margine utile da gestire. In difesa pronto l'avvicendamento Rugani-Chiellini; conferma per Bonucci, sulle fasce invece cambierà soltanto un uomo e dunque le coppie possibili sono Dani Alves-Alex Sandro o Lichtsteiner-Asamoah, con Allegri che valuterà lo stato di forma del terzino brasiliano prima di decidere se schierarlo titolare. Stesso discorso in mediana: Marchisio sarà sicuramente in campo dal primo minuto, la probabilità più alta è che prenda il posto di Khedira e dunque vada a giocare al fianco di Pjanic, ma a essere oggetto del turnover potrebbe essere lo stesso bosniaco. In attacco le scelte sembrano essere maggiormente definite: Cuadrado e Dybala sono certi del posto, Higuain dovrebbe essere la prima punta ma è in ballottaggio con Mandzukic, che rimarrà in panchina oppure potrebbe essere schierato nel suo ruolo naturale di prima punta. Questo significa che sono in risalita le quotazioni di Marko Pjaca: il croato potrebbe finalmente giocare la sua prima partita da titolare e a quel punto il Pipita e Mandzukic sarebbero in ballottaggio per completare il reparto avanzato dei bianconeri.