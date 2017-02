CROTONE JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming di Crotone-Juventus, come sempre succede con le big di Serie A, sarà disponibile in due modalità: gli abbonati alla pay tv del satellite potranno attivare l’applicazione Sky Go per assistere alla sfida dello Scida su PC, tablet e smartphone mentre per quanto riguarda gli abbonati al digitale terrestre l’appuntamento è con Premium Play. In entrambi i casi non saranno necessari costi aggiuntivi: basterà registrarsi con uno username e una password utilizzando i dati del proprio abbonamento. Se parliamo invece di diretta tv, il bouquet satellitare offre Crotone-Juventus su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (per questo ultimo canale occorre essere abbonati al pacchetto Calcio), sulla pay tv del digitale terrestre invece l’appuntamento è su Premium Sport o Premium Sport HD. Al momento il palinsesto Sky non ha ancora comunicato quali saranno i telecronisti che racconteranno la partita; per quanto riguarda Premium, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Nando Orsi mentre da bordo campo arriveranno contributi e interviste di Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini. Possiamo anche dire che potrete ascoltare la telecronaca con la voce del tifoso bianconero: quella di Antonio Paolino, che racconterà Crotone-Juventus sul secondo flusso audio. SEGUI LA DIRETTA DI CROTONE JUVENTUS LIVE CON NOI: CLICCA QUI

La Juventus arriva da tre vittorie consecutive: come era accaduto qualche anno fa, la sconfitta di Firenze è stata come una sveglia per i bianconeri, che in seguito hanno messo in fila Lazio, Sassuolo e Inter senza subire gol. Il vantaggio sulle inseguitrici si è ampliato; vincere a Crotone rappresenterebbe un bel passo avanti verso il sesto scudetto consecutivo. Chiaramente i calabresi sanno bene che la salvezza non passa innanzitutto da partite come questa, ma la situazione di classifica impone agli uomini di Davide Nicola di provarci concretamente: la sconfitta di Palermo ha fatto scivolare il Crotone al penultimo posto in classifica e la distanza dalla salvezza è aumentata a nove punti. Dunque entrambe le squadre hanno validi motivi per vincere; la Juventus ha molta meno pressione e potrebbe starle bene anche un pareggio, ma l’occasione per confermare il distacco maturato è troppo ghiotta e Massimiliano Allegri chiederà comunque alla sua squadra di prendersi la vittoria, che farebbe anche morale in vista del ritorno della Champions League. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL PRECEDENTE DI CROTONE JUVENTUS