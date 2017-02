DIRETTA BOLOGNA-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) - Bologna-Milan, diretta dall'arbitro Daniele Doveri, è una partita che in un primo momento era stata programmata per lo scorso 22 dicembre per la 18^ giornata di Serie A 2016-2017, sarà recuperata invece questa sera, mercoledì 8 febbraio 2017: teatro della sfida tra le due squadre sarà lo stadio Renato Dall'Ara con il calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Partita rinviata perché appena prima di Natale il Milan era impegnato con la Supercoppa Italiana giocata e vinta a Doha, capitale del Qatar, contro la Juventus. AAA cercasi punti disperatamente per i rossoneri, che dopo un ottimo girone d'andata negli ultimi impegni di campionato si sono improvvisamente sgonfiati come dei palloncini: basti pensare che nelle ultime quattro gare gli uomini di Vincenzo Montella hanno raccolto solamente un punto contro il Torino (rimontando uno 0-2 iniziale per giunta) perdendo contro Napoli, Udinese e Sampdoria: l'ultimo successo del Milan risale infatti allo scorso 8 gennaio quando vinse di misura contro il Cagliari per 1 a 0 grazie a un gol di Bacca quasi allo scadere.

L'impressione è che dopo la conquista della Supercoppa Italiana i giocatori di Montella si siano un po' adagiati sugli allori e stiano facendo parecchia fatica a ritrovare un buon passo in campionato, contro un Bologna che in questo momento ha poco da chiedere alla classifica e al campionato (basta vedere l'1-7 patito contro il Napoli) il Milan ha una buona occasione per riconquistare i tre punti e ridurre quantomeno il gap con le dirette pretendenti per un posto UEFA, in particolare Atalanta, Inter e Lazio visto che Roma e Napoli sembrano ormai irraggiungibili, così come un piazzamento per la prossima Champions League che fino a un mese fa sembrava alla portata dei rossoneri.

Del resto Montella dovrà fare i conti con i tanti infortuni che hanno ormai decimato la squadra: praticamente certe le assenze di Antonelli, Bonaventura e De Sciglio, oltre a Montolivo che ormai manca da diversi mesi. Dopo essere rimasti fuori dalle coppe europee per tre stagioni di fila, quest'anno i tifosi del Milan speravano finalmente di poter tornare ai vertici della classifica, ma nell'ultimo mese la squadra meneghina ha visto un brusco ridimensionamento delle proprie ambizioni.

Il Bologna ha la possibilità di riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo lo smacco ricevuto qualche giorno fa dal Napoli, capace di rifilare un pesantissimo 7 a 1 agli uomini di Donadoni letteralmente travolti da Hamsik e compagni. Se la sconfitta shock non ha compromesso i discorsi per la salvezza, perché i felsinei continuano a poter contare su un tesoretto di 13 punti di vantaggio nei confronti del Palermo terzultimo, il club emiliano ha il dovere di dare dei segnali di vita e dimostrare di aver archiviato la disfatta contro i partenopei, per cui ci si attende almeno una reazione di orgoglio da parte dei padroni di casa. Con il rientro di Simone Verdi si spera che il Bologna possa tornare a rendersi di nuovo minaccioso nell'area di rigore avversaria, e anche Mattia Destro si svegli dal torpore che, fatta eccezione per il gol al Cagliari, gli ha impedito di trovare la porta negli ultimi tempi.

Per Bologna-Milan i bookmaker propongono le seguenti quote: su Unibet l'1 dei padroni di casa viene dato a 3,65; WilliamHill moltiplica la giocata per 3,50 volte in caso di X; Bwin ha fissato a 2,15 la quota per il 2 degli ospiti. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente segnati nell'arco dei novanta minuti, le agenzie di scommesse on-line ritengono che non assisteremo a una goleada: l'Under gode infatti di quote più basse (1,72 su PaddyPower) rispetto all'Over (2,15 su Betfair).

Sky Sport e Mediaset Premium garantiranno la copertura in diretta tv per Bologna-Milan: sulla piattaforma satellitare l'incontro sarà proposto in alta definizione sui canali 201, 206 e 251, la visione del match è riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio; sul digitale terrestre la partita andrà in onda sui canali 370 e 380, con Premium che ha l'esclusiva di mostrare prima del calcio d'inizio le immagini all'interno degli spogliatoi e di intervistare un giocatore al termine della prima frazione di gioco.

Sky Go e Premium Play sono i servizi messi a disposizione dalle rispettive pay-tv ai propri clienti che intendono guardare la gara in diretta streaming video su internet attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet, dal PC è invece possibile collegarsi via browser a skygo.sky.it o play.mediasetpremium.it.