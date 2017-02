Diretta / Busto Arsizio-Minsk: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile Cev Cup 2017, oggi 8 febbraio)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO-MINSK: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINLE, CEV CUP 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) – Busto Arsizio-Minsk si gioca per la Cev Cup 2017 di volley femminile, competizione che si avvia a celebrare i quarti di finale, con un programma che vede impegnate anche le squadre italiane, a partire appunto dalla Unet Yamamay Busto Arsizio, che se la dovrà vedere con la squadra bielorussa. Negli ottavi di finale, le ragazze di Marco Mencarelli hanno superato le bulgare del Maritza Plovdiv, nonostante le assenze di due pezzi da novanta del roster, ovvero la schiacciatrice greca Vasilantonaki e la centrale Stufi.

Nell'ultima partita disputata in campionato, le farfalle hanno invece dovuto cedere il passo al Club Italia Crai, un 3-1 che ha impedito alle ragazze lombarde di rendere più solida la propria posizione nella lotta per conquistare il post season. Busto Arsizio si trova infatti a lottare con Savino Del Bene Scandicci, Liu Jo Nordmeccanica Modena e Sudtirol Bolzano per strappare uno degli otto posti per i play-off e deve quindi cercare di approfittare di ogni possibile occasione.

Cosa che non ha fatto contro il Club Italia, in una gara che ha visto le farfalle molto al di sotto del proprio consueto livello. Soltanto Valentina Diouf, capace di mettere a referto 21 punti, e la Martinez (14), sono riuscite a salvarsi parzialmente in una partita che ha visto protagonista assoluta Paola Egonu, che ha messo a segno ben 39 punti, divertendosi a forare il muro avversario da ogni posizione. Il derby giocato in Viale Gabardi ha confermato il difficile momento del team e spinto alla fine della gara le atlete e il tecnico a optare per il silenzio stampa.

Una mossa tesa con tutta evidenza a cercare di far decantare la contestazione da parte della tifoseria. E' però ormai sotto accusa il tecnico Mencarelli, accusato di riproporre all'infinito un gioco che sembra sempre più inadeguato, oltre a soluzioni tecniche spesso cervellotiche. Per lui si parla apertamente di possibile sostituzione e molto dipenderà probabilmente proprio all'esito della doppia sfida con la squadra della Bielorussia.

Contro la Dinamo Minsk, che arriva alla seconda competizione continentale dopo essere stata eliminata al terzo turno preliminare della Champions League, Mencarelli dovrebbe affidare la squadra alla Signorile, chiamata a coordinare il gioco e operare le migliori scelte possibili. Da valutare le condizioni di Vasilantonaki e Stufi, la cui mancanza obbligherebbe il tecnico a riproporre Diouf in qualità di opposto, la Martinez e la Fiorin in banda, Berti e Pisani come centrali e la Spirito libero.

Ricordiamo infine che il match tra Busto Arsizio e Minsk non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita della Cev Cup 2017 di volley femminile. Consigliamo comunque agli appassionati di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili social della formazione delle farfalle su Twitter @UYBAvolley e su Facebook @uybavolley.

