Diretta/ Conegliano-Chemik Police: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile, girone A, Champions League 2017, oggi)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-CHEMIK POLICE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, GIRONE A CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) – Conegliano-Chemik Police, diretta dagli arbitri Hakkarainen e Hudik, è la partita di volley femminile in programma per oggi 8 febbraio 2017 alle ore 20.30 preso il PalaVerde di Villorba, valida per la quarta giornata del girone A della Champions League 2017. Nella sfida di andata le pantere hanno vinto per 3-2, mentre al ritorno servirà un' ulteriore prova di forza per poter portare a casa punti. Le polacche hanno dimostrato di poter far male, soprattutto se in giornata: ma si gioca a Conegliano e dunque non bisogna assolutamente far calare l'asticella e ripercorrere lo stesso tragitto vincente messo in scena la scorsa settimana durante la giornata numero tre.

Davide Mazzanti, tecnico di Conegliano, potrebbe riconfermare la solita formazione vista nella sfida in Polonia: Monica De Gennaro andrà ad occupare il ruolo di libero, mentre Lia Malinov andrà in palleggio (la Skorupa ancora out). In diagonale, e cioè nel ruolo di opposto, andrà Nicole Fawcett, mentre le schiacciatrici saranno Serena Ortolani e Samantha Bricio, al centro confermate Robin De Kruijf e Folie: le due cercheranno di arginare il muro ospite.

Anche la formazione polacca potrebbe scendere oggi in campo al PalaVerde con gli stessi nomi visti nel match di andata: coach Jakub Gluszak deciderà comunque negli ultimi minuti utili prima della gara. L'opposto dovrebbe essere Anna Werblinska, mentre il libero sarà Aleksandra Krzos. Occhio a Mariola Zenik: l'altro libero potrebbe entrare a gara in corsa. Katarzyna Gajgal-Aniol e Stefana Veljkovic dovrebbero andare a muro. Izabela Belcik e Joanna Wolosz si giocano un posto da titolare in cabina di regia, mentre Malwina Smarzeke Katarzyna Zaroslinska dovrebbero andare in attacco.

Quella di stasera sarà senza dubbio una partita molto importante per Conegliano: ricordiamo che dopo questa fase a girone oltre alle prime due squadre, che passeranno automaticamente il turno, verranno selezionate le migliori terze e dunque bisognerà accumulare più punti possibili. Inoltre Imoco sa benissimo che arrivare a due punti di distanza al match decisivo contro Modena sarà importantissimo: perdere ulteriore terreno comprometterà il tutto e l'ultima cosa che vuole Conegliano è proprio questa. Sarà una partita comunque equilibrata e lo abbiamo visto anche nella sfida di andata: pochi spazi, poche occasioni per andare a punto con facilità.

Serve maggiore convinzione sin dai primi minuti e non ci stupiremo se Conegliano vorrà premere sull'acceleratore sin dalle prime battute. Muro alto e attacco arginato: sono queste le contromosse che potrebbero mettere in campo le polacche per annullare lo strapotere delle padrone di casa, ormai in fiducia per i risultati che stanno ottenendo in campionato. Ricordiamo infine che la partita di volley per la Champions League 2017 tra Conegliano e il Chemik Police verrà trasmessa in diretta tv sul canale Sportitalia, presente al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 del bouquet satellitare di Sky.

Sarà inoltre assicurata anche la diretta video streaming dell’incontro disponibile sul sito www.sportitalia.it a cui però sarà necessario registrarsi. Consigliamo infine di collegarsi sul situo ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sull’andamento dell’incontro.

