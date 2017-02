Diretta / Crotone-Juventus info streaming video e tv, risultato live, probabili formazioni, quote, orario e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA CROTONE-JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) - Crotone-Juventus, diretta dall'arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2 e recupero della 18^ giornata di andata del campionato di Serie A 2016-2017, è in programma presso lo stadio Ezio Scida mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 18.00: la gara originariamente prevista per mercoledì 22 dicembre 2016 è stata rinviata poiché la squadra ospite era impegnata, assieme al Milan, nella finale di Supercoppa Italiana che si è disputata a Doha, in Qatar. La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha la grossa occasione di allungare sensibilmente in classifica sulle dirette rivali per la contesa del titolo: al momento i bianconeri, seppur con una gara in meno, possono contare su buone lunghezze di vantaggio nei confronti del Napoli e dellla Roma, battendo il Crotone la Juventus le terrebbe entrambe a distanza di sicurezza e si metterebbe in una condizione tale da poter affrontare i successivi impegni di campionato con tranquillità, soprattutto se si pensa che a brevissimo tornerà anche la Champions League, dove i bianconeri dovranno affrontare il Porto negli ottavi di finale.

Uno degli indiscussi punti di forza della squadra di Allegri è sicuramente la duttilità tattica: a prescindere dal modulo, i bianconeri riescono sempre a prendere le giuste misure agli avversari e a dare il meglio di sé con il 4-2-3-1, 3-5-2, 4-3-3, e così via. L'uomo più atteso è sempre Gonzalo Higuain, l'attaccante argentino non è riuscito a segnare nel big match contro l'Inter ma rimane sempre il terminale offensivo di riferimento per la Juventus che può comunque vantare tantissime soluzioni alternative per trovare la via della rete.

Guai comunque a pensare che per la Juventus sarà una passeggiata di salute: nelle ultime gare il Crotone ha dimostrato di essere più vivo che mai, battendo l'Empoli per 4 a 1 e ridando qualche flebile speranza ai propri tifosi. Tuttavia il KO contro il Palermo nello scontro diretto non ci voleva per la formazione di Nicola che è così scivolata al penultimo posto in classifica, davanti solamente al Pescara ormai rassegnato a una retrocessione che a questo punto si annuncia molto anticipata, e a -9 dal quartultimo posto occupato proprio dall'Empoli. Nelle ultime gare interne disputate allo Scida, comunque, il Crotone può vantare un ruolino di due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Il divario tecnico rispetto alla Juventus è davvero enorme, ma il club calabrese non si consegnerà certamente di sua spontanea volontà agli avversari e cercherà di complicare loro la vita nell'arco dei novanta minuti di gioco. In particolare la difesa bianconera dovrà stare attenta a Diego Falcinelli, che con i suoi otto gol ha regalato diversi punti alla compagine di Nicola ed è grazie a lui se il Crotone può ancora aggrapparsi all'aritmetica. Inoltre nell'ultima sessione di mercato il Crotone ha rinforzato la propria rosa riducendo, seppure di poco, il gap con le altre squadre.

Gli unici precedenti tra Crotone e Juventus risalgono all'annata 2006-2007, quando a causa di Calciopoli i bianconeri vennero retrocessi in Serie B. Sia all'andata che al ritorno la formazione all'epoca allenata da Didier Deschamps si impose rispettivamente per 3-0 e 5-0, due vittorie nette e schiaccianti che non ammetterono repliche di sorta. È la prima volta che le due squadre si affrontano nella massima categoria.

Le quote relative a Crotone-Juventus sono emblematiche: il 2 degli ospiti viene dato ad appena 1,22 su Betfair; Unibet moltiplica 6,75 volte la giocata per l'X con Betclic che offre addirittura una posta in palio 17,00 volte la giocata in caso di 1 dei padroni di casa che viene ritenuto alquanto improbabile dalle agenzie di scommesse on-line. I bookmaker ritengono inoltre che Higuain e compagni in attacco non avranno problemi a perforare più volte la difesa della formazione di Nicola, motivo per cui la quota dell'Over (1,65 su Bet365) è più bassa rispetto a quella dell'Under (2,25 su Tipico).

Sarà possibile seguire Crotone-Juventus in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium. Sul satellite l'appuntamento è sui canali 206 e 251, la visione del match è riservata solamente ai clienti abbonati al pacchetto Calcio. Sul digitale terrestre la gara verrà proposta sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD), ricordiamo inoltre che gli abbonati alle rispettive pay-tv potranno guardarla in diretta streaming video su internet collegandosi agli indirizzi skygo.sky.it oppure play.mediasetpremium.it, utilizzando le app disponibili su smartphone e tablet.