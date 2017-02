DIRETTA / Presentazione Ducati Superbike 2017: info streaming video. Melandri e Davies con la nuova moto: è ora di risultati! (oggi 8 febbraio 2017)

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI SUPERBIKE: MELANDRI E DAVIES PRESENTANO LA NUOVA MOTO PER LA SBK INFO STREAMING VIDEO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) IL RAVVENATE:E' ORA DI RISULTATI IMPORTANTI - Si è conclusa la presentazione ufficiale della nuova Ducati prossima protagonista della Superbike 2017: Melandri e Davies hanno ormai svelato la nuova moto del team di Borgo Panigale, tra el più attese per la prossima stagione della Sbk, a breve all’esordio a Phillip Island. Tra gli osservati speciali di questa cerimonia vi è da includere senza dubbio proprio Marco Melandri al suo ritorno in Ducati, che durante la presentazione della moto per la SBK 2017 ha affermato: “Sono convinto di far parte di un progetto fantastico! Le caratteristiche della Panigale mi piacciono un sacco e vanno benissimo per il mio stile, ma anche l'ambiente, l'atmosfera che c'é in squadra mi motiva tantissimo. Ogni giorno sento di voler crescere sempre di più e non vedo davvero l'ora di iniziare a fare sul serio. Ho vinto tante gare in Superbike, ma ho perso anche tanti campionati. Ora sento che è arrivato il momento di maturare e portare a casa risultati importanti. Da pilota italiano, essere un pilota Ducati è per me un sogno che ho la fortuna di poter inseguire. Io lavoro per questo, ma sono circondato da gente che mi supporta al massimo in questo."

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI SUPERBIKE: MELANDRI E DAVIES PRESENTANO LA NUOVA MOTO PER LA SBK INFO STREAMING VIDEO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - E’ in corso la presentazione ufficiale della nuova ducati 2017 protagonista del prossimo campionato di Superbike: la stagione iniziare ufficialmente solo il prossimo 20 febbraio ma i test dei giorni scorsi hanno anticipato non poche novità del nuovo gioiello della scuderia di borgo panigale. La diretta della presentazione ufficiale è iniziata solo poco fa ad Arezzo nella sede ufficiale della Aruba.it, main sponsor dell’avventura di Ducati in Superbike e i due piloti del team stanno ora rispondendo alle domande sugli obbiettivi per la prossima stagione siamo come squadre che nel personale. Entrambi i piloti si sono dichiarati entusiasti della nuova moto, apprezzandone specialmente nella ciclistica e l’agilità del nuovo gioiello della Ducati, criticata per le piccole misure mostrate ai precedenti test. Sia per Marco Melandri che Chaz Davies la stagione di Superbike 2017 che sta per avere inizio l’obbiettivo è sempre lo stesso, ovvero portare la Ducati il più in alto possibile: i successi ottenuti dal britannico nelle stagioni precedenti non bastano e per quest’anno il titolo è nel mirino. Kawasaki a parte anche nei test della SBK 2017la Ducati ha mostrato di avere tutte le carte in tavola per puntare al titolo mondiale. A confermarlo è anche lo staff tecnico che nel delineare brevemente le novità introdotte come carena, motore ed elettronica ha rassicurato giornalisti e appassionati presenti sulle chance che la Ducati ha di vincere il mondiale della Superbike 2017. Lo sviluppo della moto di Melandri e Davies comunque non è finito e negli ultimi giorni prima di Phillip Island il lavoro continuerà senza sosta. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DELLA PRESENTAZIONE

