Diretta/ Super-G maschile Mondiali sci St Moritz streaming video e tv, risultato live (oggi mercoledì 8 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, SUPER-G MASCHILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI' 8 FEBBRAIO 2017) – Oggi iniziano anche per gli uomini i Mondiali di sci Sankt Moritz 2017, appuntamento centrale della stagione dello sci alpino. Il primo titolo in palio è quello del super-G, come già ieri per le donne, per aprire la rassegna iridata che ha luogo quest'anno nella celeberrima località delle Alpi svizzere. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questo atteso super-G di St Moritz. La squadra italiana gioca due carte molto pesanti, Dominik Paris e Peter Fill: tifosi e appassionati sono pronti a vivere un mezzogiorno di... neve.

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 12.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di St Moritz (www.fis-ski.com).

Abbiamo già accennato a Dominik Paris e Peter Fill: in questa stagione in super-G si è distinto soprattutto Dominik, che è salito per ben due volte sul podio ed è secondo nella classifica di specialità dietro al norvegese Kjetil Jansrud, senza dubbio il punto di riferimento e primo favorito della gara. Le squadre di punta sono appunto quella italiana, quella norvegese con lo stesso Jansrud e anche Aleksander Aamodt Kilde e quella austriaca con almeno tre uomini, cioè Matthias Mayer (vincitore a Kitzbuhel), Max Franz e Hannes Reichelt. Anche Italia e Norvegia sarebbero state a tre punte, ma dovranno rinunciare per infortuni rispettivamente a Christof Innerhofer e Aksel Lund Svindal, due perdite pesantissime per questa gara. Attenzione però anche ai padroni di casa svizzeri, in particolare a Beat Feuz che l'anno scorso nelle Finali disputate proprio a Sankt Moritz vinse sia la discesa sia il super-G.

Per l'Italia dunque questa è una gara molto importante, dove avremo il veterano Fill - che era già qui quando nel 2003 a St Moritz si disputarono per l'ultima volta i Mondaili prima di quest'anno - e uno dei più grandi velocisti degli ultimi anni come Paris, che quest'anno ci ha fatto vincere la gara più importante in assoluto della Coppa del Mondo, la discesa di Kitzbuhel. Con Innerhofer saremmo stati ancora più competitivi, speriamo che Mattia Casse colga questa occasione insperata per riscattare una stagione certamente più deludente delal precedente con una bella gara, anche se per lui il podio sarà molto difficile da raggiungere.

