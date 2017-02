GNOUKOURI MALATO AL CUORE/ Problemi cardiaci per l'ex Inter, stagione finita! (Ultime notizie, oggi 8 febbraio 2017)

GNOUKOURI MALATO AL CUORE: UDINESE NEWS, PROBLEMI CARDIACI PER IL CENTROCAMPISTA (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Brutta, davvero brutta notizia quella che arriva per Assane Gnoukouri e per tutti i tifosi dell’Udinese e appassionati di calcio. Il giovane centrocampista ivoriano, prestato dall’Inter alla società friulana al termine del calciomercato invernale, è risultato non idoneo all’attività sportiva a causa di problemi al cuore. Lo ha comunicato l’Udinese con una nota ufficiale: per i prossimi tre mesi Gnoukouri non potrà scendere in campo e dunque la sua stagione è da considerarsi finita. Un fulmine a ciel sereno: nel corso della settimana il centrocampista non si era allenato a causa dell’influenza e non sarebbe comunque stato disponibile per la partita di Firenze (in programma sabato sera), ma questo naturalmente è un problema di tutt’altra natura che rischia di porre in dubbio la stessa carriera di un giocatore in rampa di lancio. E così dopo il caso di Jonathan Biabiany, che ha saltato tutta una stagione con il Parma per i suoi problemi cardiaci, un altro calciatore di Serie A deve convivere con questa notizia.

Arrivato all’Inter dopo una stagione nel Marano, già nel 2014-2015 Gnoukouri ha trovato spazio in prima squadra: è stato Roberto Mancini a volerlo in campo nell’aprile 2015 contro il Verona, e già la settimana seguente è stato titolare nel derby contro il Milan. Personalità e margini di miglioramento lasciavano intendere che questo ivoriano classe ’96 potesse in breve tempo prendersi carico del centrocampo nerazzurro, o comunque rappresentare una valida alternativa ai titolari in una squadra che stava ancora intraprendendo un processo di crescita e aveva poche certezze. La stagione seguente però non è andata allo stesso modo: Gnoukouri ha messo insieme appena due presenze in campionato e una in Coppa Italia. Arrivato Frank De Boer, gli spazi per lui si sono ancora più ridotti perchè il tecnico olandese e Stefano Pioli hanno operato scelte diverse in mediana; l’Udinese, scelta a scapito del Palermo che sembrava aver chiuso l’affare, doveva essere la piazza del riscatto ma adesso arriva questo problema a frenare la crescita del ragazzo, a cui va un grosso in bocca al lupo.

© Riproduzione Riservata.