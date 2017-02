Gubbio-Lumezzane/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi Lega Pro 2017 recupero girone B)

DIRETTA GUBBIO-LUMEZZANE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, RECUPERO LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio-Lumezzane, diretta dall'arbitro Ilario Guida, era uno dei match della 22esima giornata del girone B di Lega Pro che erano stati rinviati per l'ondata di maltempo e per il terremoto di qualche settimana fa. La sfida dello stadio Pietro Barbetti verrà recuperata mercoledì 8 febbraio alle ore 14.30 e metterà di fronte due squadre in condizioni di classifica decisamente differenti. Il Gubbio, fatta eccezione per qualche passo a vuoto, sta disputando un campionato all'altezza delle aspettative.

La squadra ha ottenuto anche risultati importanti, come ad esempio i successi casalinghi contro la Virtus Bassano e il Pordenone, ma è caduta in gare che all'apparenza sembravano molto più abbordabili. L'obiettivo è proprio migliorare dal punto di vista mentale e non lasciarsi distrarre o condizionare da fattori esterni.

Il Lumezzane sta disputando una stagione anonima, anzi addirittura è sempre più vicino a disputare i playout per non retrocedere. L'obiettivo d'inizio stagione era una salvezza tranquilla, magari provando a giocarsela per il decimo posto, ultimo disponibile per accedere ai playoff. Le cose sono andate diversamente e ora la compagine lombarda dovrà lottare fino alla fine per mantenere la categoria.

La formazione della squadra di casa, mandata in campo dal tecnico Giuseppe Magi, prevede il modulo 4-3-1-2, con il rombo di centrocampo. Il portiere titolare sarà Volpe, mentre ad aiutarlo ci saranno il terzino destro Kalombo, il primo difensore centrale e capitano Marini, il secondo difensore centrale Rinaldi e il terzino sinistro Zanchi. A centrocampo la casella di mediano verrà occupato dal coriaceo Croce, affiancato alla sua destra dalla mezzala Valagussa e alla sua sinistra dalla mezzala Giacomarro. I tifosi potranno ammirare le giocate di Ferri Marini, schierato in posizione di trequartista. La formazione verrà completata dal duo di attaccanti, composto dalle punte centrali Candellone e Ferretti.

Spazio ora alla formazione della squadra ospite, che verrà certamente schierata da mister Luciano De Paola con il modulo di riferimento 4-3-3. Uno schieramento spregiudicato, inevitabile viste le precarie condizioni di classifica e il bisogno impellente di punti. In porta giocherà Pasotti, coadiuvato nella difesa dei pali dai due terzini D'Alessandro e Bonomo e dai due difensori centrali Sorbo e il capitano Tagliani. Il mediano di contenimento sarà Calamai, sulla sua destra giocherà la mezzala Arrigoni e sulla sua sinistra l'altra mezzala Varas Marcillo. Per concludere l'undici titolare ci sarà il tridente d'attacco, composto dall'ala destra Bacio Terracino, dall'ala sinistra Russini e dalla punta centrale Lella.

Il Gubbio quando gioca nello stadio di casa ha sempre percentuali di possesso palla molto alte. Anche questa partita non farà eccezione e il Lumezzane dovrà adattarsi al gioco offensivo degli avversari, tentando di sfruttarlo a proprio favore. La squadra lombarda dovrà difendere molto compatta, anche con l'aiuto delle due mezzali e del mediano, per poi ripartire velocemente grazie alle capacità di corsa e di dribbling dei due esterni d'attacco. Un calciatore chiave potrebbe essere il trequartista Ferri Marini, molto abile a saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Gubbio-Lumezzane si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

© Riproduzione Riservata.