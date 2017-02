Infortunio Romagnoli/ Milan news, problemi al flessore contro il Bologna per il rossonero (Ultime notizie, oggi 8 febbraio 2017)

INFORTUNIO ROMAGNOLI MILAN NEWS: PROBLEMI FISICI PER IL DIFENSORE (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Altre brutte notizie in casa Milan: infortunio per Alessio Romagnoli che al 31' minuto della partita di Bologna deve abbandonare il campo. Al suo posto entra Cristian Zapata: il colombiano è reduce da una brutta prestazione contro la Sampdoria, e ora deve nuovamente giocare al fianco di Paletta nel tentativo di blindare una difesa rossonera finita troppo spesso nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane. Non è chiara la dinamica dell'infortunio occorso a Romagnoli: il centrale del Milan ha chiesto di essere sostituito al termine di un'azione nella quale Donnarumma è intervenuto male su un cross basso dalla destra, provocando una carambola che stava per essere beffarda per i rossoneri. Nel rivedere le immagini però non ci sono movimenti innaturali da parte del numero 13: Romagnoli infatti va in chiusura sull'uomo al cross ma non sembra estendere particolarmente la gamba, appoggiare male o fare movimenti innaturali che possano aver causato uno stiramento. Fatto sta che il difensore è fuori dai giochi, e le prime indiscrezioni parlano di problemi al flessore della coscia destra; nelle prossime ore cercheremo di stabilire quale sia stato il suo problema.

© Riproduzione Riservata.