Inter news / Theo con la maglia di Kondogbia: il club inviterà il ragazzo della banlieue (oggi 8 febbraio 2017)

INTER NEWS: THEO CON LA MAGLIA DI KONDOGBIA, INVITO A MILANO PER IL GIOVANE DELLA BANLIEUE (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Ha fatto notizia l’immagine di Theo, il giovane di colore della banlieue di Parigi che ha denunciato di essere stato picchiato e violentato da quattro poliziotti, ricoverato in un letto d’ospedale con indosso una maglia dell’Inter. Immagine che ha colpito in modo particolare Geoffrey Kondogbia, che nella periferia della capitale francese è cresciuto e quindi è particolarmente sensibile ai temi legati alla vita non sempre facile nelle banlieue di Parigi: la maglia indossata da Theo era proprio la numero 7 del centrocampista. Kondogbia aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto di Theo con la maglia nerazzurra, accompagnata da un messaggio molto chiaro: “Justice pour Theo!” (giustizia per Theo in francese). La vicenda ha colpito anche il club nerazzurro, che si è messo al lavoro per organizzare una sorpresa al giovane Theo: farlo venire a Milano, per assistere a una partita dell’Inter a San Siro oppure almeno un allenamento alla Pinetina per conoscere appunto il suo idolo, Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista ha chiesto giustizia, che è anche l’unica richiesta dello stesso Theo, che ha lanciato un appello a fermare le violenze che si sono scatenate proprio a seguito di questo episodio. La memoria torna al 2005, quando dopo la morte di due ragazzi si era scatenata la rivolta nelle banlieue e tra le personalità che maggiormente si impegnarono per far tornare una convivenza civile ci fu Lilian Thuram: oggi è Kondogbia ad incaricarsi di questo importante ruolo sulla scia del connazionale.

© Riproduzione Riservata.