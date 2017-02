JUVENTUS-INTER / Video, moviola dei veleni: Icardi, fuorigioco e il mani in area di Medel. Tutto con immagini inedite mai trasmesse da Sky e Mediaset

JUVENTUS-INTER, VIDEO: GUERRA DI MOVIOLA, IL CASO-CHIELLINI E IL MANI DI MEDEL (SERIE A) - Juventus-Inter non finisce mai: non è bastato il gol incredibile di Cuadrado che ha deciso la sfida. Non sono bastate le polemiche sui due presunti rigori che i neroazzurri reclamano, prima la spinta di Chiellini su Icardi e poi la scivolata sullo stesso bomber interista di Mandzukic. Non sono bastate neanche le polemiche per le squalifiche di Icadi e Perisic: il primo per ingiurie (e non per presunta palla lanciata contro l’arbitro a fine partita), il secondo per espulsione in campo e per aggiunte ingiurie a Rizzoli. Insomma, una polemica infinita che nelle ultime 48 ore segna due nuovi capitoli: un presunto mani in area di Gary Medel, una sorta di risposta juventina a tutte le critiche ricevute dai tifosi dell’Inter e soprattutto il caso del fuorigioco che allo Stadio tutti hanno visto ma a casa no. La Gazzetta spiega nel dettaglio: «siamo al minuto 24 della ripresa quando Perisic finisce in fuorigioco (evidente) sulla fascia destra. Punizione per la Juve con Alex Sandro che appoggia debolmente il pallone verso Chiellini, a sua volta il difensore lo controlla con il destro e poi senza guardare lo gira all’indietro verso Buffon. Ma in agguato c’è l’attaccante nerazzurro che però è costretto a ridare la palla alla Juve. Rizzoli non ha considerato ripreso il gioco, la punizione è da ribattere». Un pandemonio su questa azione, con l’aggravante che in tv non si è visto nulla; in termini di moviola, il caso più spinoso viene spiegato dal moviolista della Rosea, Francesco Ceniiti. «L’arbitro deve aver giudicato il pallone in movimento (potrebbe esserlo), ma soprattutto è il punto della battuta a essere fuori posto. Perché Rizzoli spiega a Chiellini che non può essere Buffon a calciare la punizione da dentro l’area quando il fuorigioco è stato rilevato vicino alla linea laterale. Lo stesso Chiellini alza il braccio quando vede Icardi avventarsi sul pallone, come a dire «Vedi che l’ho allungata a Gigi per farla tirare a lui». Così dopo il chiarimento dell’arbitro la palla ritorna a Chiellini (consegnata da Icardi), ma anche questa volta per Rizzoli la battuta non va bene: pallone in movimento. Il terzo tentativo è quello giusto».

JUVENTUS-INTER, VIDEO: GUERRA DI MOVIOLA, IL CASO DELLE TELECAMERE (SERIE A) - Un caso diventato nazionale: l’azione del fuorigioco di Perisic durante Juventus-Inter che ha portato poi al tentato intercetto di Icardi su punizione mal battuta da Chiellini, sta divenendo virale. Inter Channel ha mostrato ieri le immagini scatenando putiferio ancora sul match più discusso dell’anno (non a caso è detto il Derby d’Italia). Sia nel merito della vicenda, con la moviola che però (qui sopra) prova a fare chiarezza, ma soprattutto perché in tv né Sky né Mediaset Premium hanno visto nulla. In quel momento infatti le telecamere prima erano su Dybala e poi su uno dei tanti replay che si vedono durante le pause del gioco; il canale tematico interista attacca, notando come le telecamere allo Stadium non hanno mostrato ai telespettatori un caso importante. La difesa è semplice: le telecamere della Serie A, gestite direttamente dalla regia unica della Lega (Sky e Mediaset mettono poi due telecamere a testa in più), hanno pensato bene come spesso accade di far andare i replay delle azioni più salienti nei pochi momenti morti di un match esplosivo fin dall’inizio. I veleni però continuano, a suon di video virali online dei tifosi e o dei canali tematici: siamo certi, il veleno non finirà ancora e potrebbe portarsi avanti fino… al prossimo Derby d’Italia!

CLICCA QUI PER IL VIDEO POLEMICA SU ICARDI-CHIELLINI IN JUVENTUS-INTER

© Riproduzione Riservata.