Maceratese-Modena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi Lega Pro 2017 recupero girone B)

DIRETTA MACERATESE-MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, RECUPERO LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Maceratese-Modena, diretta dall'arbitro Mario Vigile, sarà il recupero della gara rinviata dopo la terribile ondata di maltempo e terremoti che ha colpito il centro Italia nelle scorse settimane. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Helvia Recina di Macerata oggi, mercoledì 8 febbraio alle ore 14.30. La Maceratese dopo un inizio di stagione stentato si è ripresa alla grande, vincendo anche alcuni match prestigiosi come il sentito derby regionale contro la Sambenedettese, ma anche quello contro i rivali dell'Ancona.

La squadra al momento sta inseguendo i playoff, che si trovano ad una manciata di punti di distanza. Il decimo posto a giugno sarebbe in traguardo inaspettato e che darebbe ancor più fiducia per la prossima stagione.

Il Modena, retrocesso dalla serie cadetta, pensava di fare un campionato differente, ma è invischiato nella lotta per i playout. Tuttavia nell'ultimo periodo sono arrivate tre belle vittorie contro Gubbio, Feralpisalò e Teramo, che hanno riacceso l'entusiasmo di una piazza che aveva bisogno di essere svegliata dopo il torpore dei primi mesi.

Le due squadre si affronteranno a viso aperto, senza timori reverenziali, cercando di schierare gli uomini migliori a disposizione. Il mister della Maceratese, Federico Giunti, proporrà come di consueto il modulo 4-3-3, affidandosi al talentuoso estremo difensore Forte. La difesa a quattro sarà composta dai due terzini Marchetti e Ventola (il primo a destra e il secondo a sinistra) e dai due difensori centrali Perna e Gattari.

Il capitano Quadri si posizionerà nello slot di mediano di contenimento, affiancato sulla destra dalla mezzala Franchini, match winner nella sfida contro l'Ancona, e sulla sinistra dall'altra mezzala Malaccari. In attacco il tridente sarà composto dall'ala destra Petrilli, dall'ala sinistra Turchetta e dalla punta centrale Allegretti.

Il Modena invece sembra aver trovato la quadratura del cerchio con il modulo 3-5-2, affidandosi innanzitutto all'estremo difensore Manfredini. In difesa mister Ezio Capuano proporrà i tre centrali Ambrosini, Accardi e Aldovrandi, mentre i tre interni di centrocampo saranno il mediano Schiavi e le mezzali Giorico e Remedi. Sulle fasce correranno Calapai e Basso, schierati rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. L'undici titolare verrà completato dalle due punte centrali che risponderanno ai nomi di Nolé e Abou Diop.

La Maceratese, quando gioca fra le mura amiche, tende a mantenere a lungo il possesso palla e la supremazia territoriale, nel tentativo di schiacciare gli avversari nella loro metà campo. La spinta del pubblico non è un fattore da sottovalutare, soprattutto perché il Modena ha dimostrato di riuscire ad esprimersi meglio in casa e non in trasferta. I canarini vorranno strappare almeno un punto, cercando di raddoppiare con gli aiuti degli uomini di fascia e con i ripiegamenti delle mezzali. La sfida si deciderà in particolare a centrocampo, dove i tre interpreti della Maceratese tenteranno di far valere il maggior tasso tecnico e l'ottimo intesa maturata negli ultimi mesi.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese-Modena si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

