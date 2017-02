Maglia Inter 2018 / Indiscrezioni sulla maglia da trasferta per la prossima stagione (8 febbraio 2017)

MAGLIA INTER 2018: INDISCREZIONI SULLA MAGLIA DA TRASFERTA (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Indiscrezioni sulla nuova maglia dell’Inter per la stagione 2017-2018, almeno per quanto riguarda la seconda maglia che si utilizza abitualmente in trasferta, arrivano dal sito specializzato internazionale Footy Headlines (footyheadlines.com), che parla di colori tradizionali ma con un look molto moderno. Dovrebbe prevalere il colore bianco, come d’altronde è abituale per la seconda maglia dell’Inter; la scritta dello sponsor Pirelli dovrebbe essere in nero (quest’anno è blu), con il logo dello sponsor tecnico Nike e lo stemma della società nerazzurra più stretti al centro e dunque più vicini fra loro. Novità dunque non clamorose, se verranno confermate, anche se mancherebbe l’azzurro che vorrebbe probabilmente recuperato con inserti sulle braccia, dove quest’anno ci sono due bande nera e azzurra. Sembrano invece sventate interpretazioni più avventurose, come l’utilizzo due anni fa del rosso per i loghi degli sponsor, che si rifaceva allo stemma della città di Milano ma che non aveva molto convinto i tifosi, perché naturalmente il rosso si accomuna istintivamente ad un’altra squadra della metropoli meneghina…

