PAGELLE / Crotone-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CROTONE-JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Crotone-Juventus, recupero della 18^ giornata di Serie A 2016-2017. Allo Scida i padroni di casa pensano soprattutto a non prenderne e a chiudersi nella loro trequarti, con i bianconeri che nei primi quarantacinque minuti di gioco non riescono a trovare la via del gol. Pur facendo la partita con l'80% di possesso palla, gli uomini di Allegri non riescono a scalfire il reparto difensivo degli avversari, con Pjaca (5,5) che colpisce male il pallone sul suggerimento di Khedira (6). Nei minuti successivi Cordaz (6) blocca due conclusioni banali di Dybala (6,5) e Higuain (6), mentre dall'altra parte da segnalare il tentativo di Capezzi (6) che non trova la porta di Buffon (6). Proprio allo scadere della prima frazione di gioco Dybala va a un passo dal gol, con Cordaz ormai fuori causa a salvare il Crotone dallo 0-1 ci pensa Ferrari (7) con uno spettacolare salvataggio sulla linea. VOTO CROTONE 6 - Regge il fortino dei padroni di casa che fanno pochissimo possesso palla ma con un'ottima difesa riescono a mantenere una situazione di equilibrio. MIGLIORE CROTONE: FERRARI 7 - A fine primo tempo il salvataggio sulla linea nei confronti di Dybala vale come un gol. PEGGIORE CROTONE: MESBAH 5,5 - Con un intervento scomposto su Dybala rischia di provocare il rigore contro la sua squadra, per sua fortuna Valeri è indulgente con lui e lascia correre. VOTO JUVENTUS 6 - Primo tempo caratterizzato da tantissimo possesso palla ma ritmi bassi per gli uomini di Allegri che fanno parecchia fatica a penetrare nell'area di rigore avversaria, complice l'ostinata difesa degli avversari. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 6,5 - Tra i bianconeri è quello che va più vicino di tutti al gol e se non fosse per il salvataggio di Ferrari l'avrebbe trovato. PEGGIORE JUVENTUS: PJACA 5,5 - Sbaglia l'approccio al match gestendo male i palloni e intervenendo spesso fallosamente sugli uomini di Nicola. (Stefano Belli)

