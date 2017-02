Pagelle/ Bologna-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata - primo tempo)

PAGELLE BOLOGNA-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Bologna-Milan, recupero della diciottesima giornata di Serie A allo stadio Dall'Ara: migliori e peggiori di ciascuna squadra. Bologna-Milan ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0. Milan in 10 uomini per l’espulsione di Paletta. Donadoni schiera i felsinei con il 4-3-3. Tra i pali Da Costa, linea difensiva composta da Krafth, Gastaldello, Maietta e M’Baye. A centrocampo spazio a Dzemaili, Pulgar e Nagy mentre in avanti ci sono Verdi, Destro e Krejci. Anche il Milan conferma il solito 4-3-3. Donnarumma protetto da Abate, Paletta, Romagnoli e Vangioni, all’esordio dal primo minuto in Serie A. A centrocampo Locatelli in regia, Kucka e Pasalic ai suoi fianchi. In attacco Suso, Bacca e Delofeu. Dirige l’incontro il signor Doveri, arbitro iscritto alla sezione AIA di Roma 1. Parte bene il MIlan. Suso si accentra molto, portandosi dietro M'Baye pronto a marcarlo a uomo. Il Bologna prova a ripartire in contropiede ma Delofeu blocca tutto con un gran recupero. Qualche istante dopo chance gigante per l'ex Everton. Paletta lancia lungo, Krafth sbaglia tutto di testa lanciando l'esterno in area ma Da Costa lo mura. Sulla respinta ci prova Pasalic ma spara alto. Kucka prova a inserirsi sulla destra ma Da Costa esce con coraggio anticipando lo slovacco. Il Milan prova a controllare il match ma rischia di essere colpito in contropiede. Ancora una volta sugli sviluppi di un corner i rossoblù ripartono con velocità. In questa circostanza Verdi fa tutto da solo sfidando Donnarumma con un tiro da fuori area. Nessun problema per il portiere rossonero. Poco dopo arrivano i primi due cartellini gialli del match. Paletta e Mbaye vengono puniti per reciproche scorrettezze. Al 20esimo errore di Bacca a centrocampo, Krejci accorcia recupera palla, ottiene l'uno-due da Destro e scatta verso la porta. Donnarumma legge benissimo e lo ferma con un'ottima uscita. Dopo un lungo possesso, i centrocampisti del Bologna si fiondano in avanti sorprendendo la difesa avversaria. Verdi riceve in posizione avanzata e crossa basso ma Donnarumma respinge. Da due passi Dzemaili prova il controllo ma subito il portiere rinviene respingendo in corner. Intanto altra tegola per Montella: si infortuna Romagnoli. Al suo posto entra Zapata. I problemi per il tecnico rossonero non finiscono qui, anzi. Al 37esimo Paletta ferma con un fallo Dzemaili al limite: secondo cartellino giallo ed espulsione. Sul calcio di punizione seguente Verdi ci prova ma centra la barriera. Il Bologna prova a fare la partita ma i rossoneri non ci stanno. Krafth crossa dalla destra trovando Krejci che di testa indirizza male. Qualche istante dopo Suso sbaglia a centrocampo ma Zapata rimedia chiudendo lo spazio per il tiro a Destro. Nel finale di tempo ammonito anche Gastaldello. Vedremo se nella ripresa Montella opterà per qualche cambio e il risultato si sbloccherà.

MIGLIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: KREJCI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: KRAFTH 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T MILAN: G. DONNARUMMA 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T MILAN: PALETTA 5 (Francesco Davide Zaza)

