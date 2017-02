Rigore negato a Dybala/ Video Crotone-Juventus: intervento di Mesbah in area (oggi 8 febbraio 2017)

RIGORE NEGATO A DYBALA: VIDEO CROTONE JUVENTUS, INTERVENTO DI MESBAH IN AREA - Le polemiche sui presunti rigori non dati in Juventus-Inter, e sulla conduzione generale di Nicola Rizzoli nel derby d’Italia, non si è ancora placata: proprio oggi sono emerse nuove immagini su un presunto episodio nel quale Icardi è stato fermato a tu per tu con Buffon su una punizione che Chiellini avrebbe battuto regolarmente ma che l’arbitro ha fatto ripetere. La Juventus è tornata in campo per recuperare la partita di Crotone, che era stata rinviata per la Supercoppa; Massimiliano Allegri ha chiesto massimo impegno per prendersi una vittoria importante ma la gara dello Scida si sta rivelando complicata contro una squadra che si difende bene e non lascia spazi, tutta dietro la linea del pallone. Al 33’ minuto poi i bianconeri hanno reclamato per un intervento in area di rigore che l’arbitro (Paolo Valeri) non ha sanzionato. Immediata la domanda del popolo juventino: compensazione per tutte le proteste di domenica sera?

L'episodio avviene sulla destra dell'area di rigore del Crotone. Paulo Dybala, lanciato nei sedici metri e con la possibilità di rientrare sul sinistro, aggancia il pallone e viene toccato da Djamel Mesbah che interviene in ritardo. L'arbitro assegna una semplice rimessa dal fondo; la dinamica dell'intervento, a rivedere le immagini, non è poi chiarissima: sembra che Dybala, che è comunque in anticipo e che sicuramente viene steso dal Mesbah, si pianti sul terreno nel tentativo di controllare e che a quel punto il terzino algerino gli frani addosso. Sia come sia il rigore non è stato concesso, e l'episodio sarà ovviamente destinato a suscitare ulteriori ondate di polemiche. La Juventu dopo tanto forcing ha comunque sbloccato il risultato con il quinto gol in campionato di Mario Mandzukic; ora vedremo se porterà a casa i tre punti.

