RISULTATI COPPA ITALIA LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E MARCATORI (QUARTI, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - La Coppa Italia Lega Pro 2016-2017 torna dopo una pausa di due mesi e mezzo: mercoledì 8 febbraio è il giorno dedicato ai quarti di finale. Sono tre le partite in programma: alle ore 14:30 Teramo-Ancona e Tuttocuoio-Padova, alle ore 17 Como-Venezia. Il programma si chiuderà il prossimo martedì, quando sarà in programma Taranto-Matera (rinviata perchè i lucani hanno giocato ieri il posticipo di campionato a Catania).

La formula del torneo è semplice: dopo la fase a gironi di agosto si sono giocate partite ad eliminazione diretta con un primo turno preliminare e poi un tabellone a 32 squadre. Anche le gare dei quarti sono ad eliminazione diretta; gli unici due turni che prevedono un’andata e un ritorno sono semifinali (si giocheranno tra fine febbraio e inizio marzo) e finale (le due partite saranno distanziate di poco più di un mese).

Analizzando il quadro dei quarti, possiamo notare come le sorprese non manchino: possiamo sicuramente ascrivere a questo ruolo il Teramo (penultimo nel girone B), il Taranto che lotta per la salvezza nel girone C e anche il Tuttocuoio. L’Ancona se vogliamo è una squadra “borderline”: costruita per un campionato importante, ha faticato soprattutto all’inizio e adesso si trova a sudare per non essere coinvolta nei playout.

Le favorite sono soprattutto due, vale a dire Venezia e Matera: non a caso guidano i loro rispettivi gironi di campionato e aspirano a prendersi un titolo che sarebbe comunque prestigioso. I lagunari di Pippo Inzaghi rischiano, perchè al Sinigaglia non sarà facile: il Como arriva dalla bella vittoria di Siena e si sta rilanciando nella zona alta del girone A. Più agevole il compito di un Matera che vede concretamente la storica promozione in Serie B, ma Gaetano Auteri sa bene come in gara secca anche gli impegni sulla carta più abbordabili possono trasformarsi in insidie.

Va poi seguita con molta attenzione la parabola del Padova: società gloriosa e partita certamente con grandi ambizioni, i biancoscudati a cavallo dei due anni solari hanno dato vita a una bella rimonta che li ha portati, nel girone B, a ridosso del primo posto con la possibilità di giocarsi la promozione con Venezia e Parma. Ci aspettano insomma quattro partite molto belle e interessanti; già tra due settimane vivremo le semifinali. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA LEGA PRO