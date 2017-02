Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, live score in diretta dei recuperi (18^ giornata, oggi 8 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA DEI RECUPERI (18^ GIORNATA, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Finalmente nel campionato di Serie A 2016-2017 si recuperano le due partite della diciottesima giornata: in programma a fine dicembre, Crotone-Juventus (ore 18) e Bologna-Milan (ore 20:45) non si erano disputate per la concomitanza della Supercoppa Italiana che bianconeri e rossoneri hanno disputato a Doha, in pieno inverno come già accaduto due anni prima. Così, le quattro squadre impegnate in campo chiudono oggi, virtualmente, il loro girone di andata; la Juventus ci arriva con tre vittorie consecutive, un prezioso 1-0 sull’Inter e la possibilità di incrementare il vantaggio su Roma e Napoli.

Di fronte il Crotone, che avendo perso a Palermo è scivolato al penultimo posto in classifica e deve recuperare 9 lunghezze all’Empoli per salvarsi. Il Milan invece è reduce da tre sconfitte in serie e attraversa il periodo più buio della sua stagione; scivolato al settimo posto, adesso ha bisogno di una vittoria per rimettersi in corsa per l’Europa, con il terzo posto che però è già lontano 10 punti. Tranquillo il Bologna: 27 punti per i felsinei che sono sostanzialmente salvi, ma avendo incassato sette gol lo scorso sabato non possono permettersi altre magre figure.

Al momento il dato che spicca maggiormente, analizzando le quattro squadre in campo, è quello che riguarda la Juventus: i bianconeri sono l’unica squadra a non aver ancora pareggiato una partita in questo campionato, e hanno anche la miglior difesa con 16 gol incassati. Sono quattro meno di quelli realizzati dal Crotone: solo tre squadre hanno fatto peggio fino a questo momento. La difesa del Milan invece aveva trovato la giusta quadratura, ma ha incassato 6 gol nelle ultime quattro partite e adesso ha un totale di 27 gol subiti, cosa che ne fa comunque la sesta miglior retroguardia della Serie A.

Al termine dei due recuperi avremo la situazione più chiara per quanto riguarda la classifica e la situazione delle squadre: sapremo se la Juventus sarà in fuga o ci saranno più possibilità per le altre, se il Milan si riporterà a contatto con la zona Europa League (al momento è distante 5 punti) e se il Crotone riuscirà a scavalcare nuovamente il Palermo recuperando contatto sull'Empoli.