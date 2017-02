Risultati Volley Maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (22^giornata Superlega oggi 8 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (22^ GIORNATA, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Il volley maschile torna protagonista con un intenso turno infrasettimanale del campionato di Superlega: un nuovo tour de force per i grandi della Serie A1 della pallavolo italiana per club, che già domenica prossima torneranno in campo nuovamente. Per questo nono turno del girone di ritorno di questa stagione 2016-2017 della Serie A1 il fischio d’inizio dei 6 match messi in programma è stato fissato per le ore 20.30, orario valido per tutti gli incontri messi in programma. Uno solo il match di posticipo di questa 22^ giornata, ovvero LPR Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in programma per domani sera sempre alle ore 20.30. Rispetto a quanto visto nella precedente giornata di Superlega, per oggi non sono previsti scontri diretti tra le big sebbene non manchino comunque gli incontri importanti anche in ottica classifica, che si sta ormai definendo sempre di più.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (22^ GIORNATA)

Cominciamo quindi con i vincitori della Coppa Italia 2017, ovvero la Cucine Lube Civitanova, che oggi affronterà dalle ore 20.30 la Bunge Ravenna: i leader della classifica della serie A1 affrontano tra le solide mura di casa i noni in graduatoria, animati dalla bella vittoria ottenuta su Monza il turno precedente che ha finalmente posto fine a una lunga striscia di risultati negativi. Si continua con la sfida tra la Gi Group Monza e l’Azimut Modena: dopo i recenti risultati non troppo esultanti la formazione emiliana si trova orfana dei Coach Piazza ad affrontare la formazione lombarda, al settimo posto e in grande rilancio specialmente grazie ai successi ottenuti tra le mura di casa.

Sarà un banco di prova meno semplice di quanto la carta possa cantare per il nuovo allenatore di Modena, Lorenzo Tubertini, fino a qualche giorno fa secondo allenatore dei gialloblu. La 22^ giornata va avanti però con la partita attesa al G.

Poli tra l’Exprivia Molfetta e la Sir Safety Conad Perugia: gli umbri dopo la batosta contro Civitanova nel turno precedente avranno certamente voglia di rifarsi per rimontare le ultime due sconfitte e tonare più vicini alla vetta. Contro però avranno Molfetta, che dovranno recuperare la disfatta contro Sora per riprendere il cammino di ascesa nella classifica di Superlega. Altra big chiamata in campo questa giornata è la Diatec Trentino, impegnata in casa dalle ore 20.30 contro la Calzedonia Verona: la sfida appare forse tra le più incerte di questo turno, dato il grande valore espresso dalle due formazione nelle ultime partite.

Entrambe infatti provengono da due importanti strisce di vittorie, coi trentini anche secondo in classifica con 50 punti e i gialloblu in grande rilancio in questo 2017 quinti in classifica con appena 7 punti ancora da recuperare e soprattutto tanto entusiasmo dopo un inizio di campionato sottotono.

Il match tra piccole di questo nono turno di ritorno vedere fronteggiarsi la Biosi Indexa Sora contro la Top Volley Latina: è senza dubbio tra i match più interessanti di questa giornata, visto che i padroni di casa arrivano a questo incontro rincuorati dalla bella vittoria ottenuta nel turno precedente contro Molfetta per 3 a 1 mentre i capitolini hanno tenuto ben testa a Piacenza fino al tie break e oggi la formazione di Bagnoli promette scintille. A chiudere la giornata anche la partita attesa sempre per le ore 20.30 tra la Kioene Padova e la Revivre Milano: le due formazioni fanalino di coda di questo campionato si sfidano in un emozionante duello all’ultimo pallone. Sono infatti appena due i punti che dividono le due compagini scivolate presto in fondo alla classifica della serie A1.

