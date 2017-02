Roma Primavera-Monaco/ Risultato live, info streaming video e diretta tv (Youth League 2017, oggi 7 febbraio)

ROMA PRIMAVERA-MONACO: RISULTATO LIVE, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV (PLAYOFF YOUTH LEAGUE, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Roma Primavera-Monaco sarà diretta dall’arbitro israeliano Roi Reinshreiber; in programma mercoledì 8 febbraio alle ore 14:00, è la partita valida per il playoff di Youth League 2016-2017. Si gioca in gara secca: la Roma ha guadagnato l’accesso alla sfida superando i due turni di Domestic Champions Cup, alla quale era qualificata come campione d’Italia, e ora cerca il terzo ottavo di finale consecutivo.

Il Monaco invece è passato attraverso il girone: lo ha chiuso al secondo posto (12 punti) alle spalle del Cska Mosca, e dunque dovrà giocare una partita in più per arrivare agli ottavi. La gara si disputa al Tre Fontane perchè il regolamento prevede che a giocare in casa sia la squadra che arriva dalla Domestic Champions Cup; un vantaggio in più per la Roma, che in questa manifestazione ha sempre vinto e lo ha fatto per di più con un cospicuo bottino di 13 gol segnati (in quattro partite) e appena due subiti.

La Primavera di Alberto De Rossi sta dominando anche in campo nazionale: è seconda nel girone C con 4 punti (e una partita) da recuperare all’Inter, ma tra metà settembre e inizio dicembre ha infilato una serie di nove vittorie consecutive prima di perdere improvvisamente due gare. Non solo: ha già messo le mani sulla Supercoppa Italia (4-0 proprio all’Inter), è in finale di Coppa Italia con quattro vittorie su quattro (un solo gol subito) e in stagione ha vinto 21 delle 25 partite che ha giocato.

Per questo motivo i giallorossi partono favoriti contro il Monaco; per questo, e anche per il fatto di essere abituati a giocare in Youth League, visto che nelle ultime due edizioni la Roma è sempre arrivata almeno ai quarti. Anche così tuttavia la gara del Tre Fontane andrà presa con le molle: il Monaco ha già dimostrato di saper essere una squadra ostica.

Dove la gara si potrebbe giocare è sul reparto offensivo dei transalpini: in sei partite del girone il Monaco ha incassato la bellezza di 14 gol, risultando la peggior difesa tra le squadre che hanno superato il girone e facendo meglio, in generale, soltanto di Celtic, Rostov e Ludogorets. Al termine di questa partita, e di quelle che compongono il quadro dei playoff, avverrà il sorteggio per gli ottavi di finale; la Roma spera di esserci e di proseguire una volta di più la sua avventura europea.

Roma Primavera-Monaco sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del digitale terrestre, che copre le partite di Youth League delle squadre italiane: per tutti gli abbonati l’appuntamento è sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD e, in assenza di un televisore, si potrà assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovvero in diretta streaming video grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

