Szczesny/ Instagram hackerato, diventa "Amanda", e le foto...

SZCZESNY, HACKERATO IL PROFILO INSTAGRAM: ERA DIVENTATO "AMANDA" – Brutta scoperta su Instagram per il portiere della Roma, Wojiciech Szczesny ieri sera. L’estremo difensore della squadra giallorossa si è ritrovato con il profilo Instagram hackerato. Sul profilo social di Szczesny, infatti, sono apparse delle foto hot, molto lontane dalle immagini che pubblica abitualmente il portiere della Roma che, solitamente, condivide foto e video della sua vita da calciatore. Ieri sera, invece, sul profilo Instagram del calciatore sono apparse delle foto molto spinte che, in breve tempo, hanno fatto il giro del web scatenando la curiosità dei tifosi della Magica che non capivano cosa stesse accadendo. L’hacker che, per qualche momento si è impossessato del profilo social del portiere polacco ha cambiato anche l’identità. Il profilo, infatti, per alcuni istanti riportava un nome insolito ovvero “Amanda”. Fortunatamente, però, sembra che Szczesny sia riuscito a tornare in possesso del suo profilo. Attualmente, infatti, tutto sembra regolare. Il furto dell'account Instagram di Szczesny è accaduto mentre il portiere polacco era in campo contro la Fiorentina. Il calciatore della Roma, tuttavia, è solo l’ultimo ad incappare in un caso del genere. Nell’ultimo periodo, il caso emblematico è quello che ha coinvolto la giornalista di Sky Sport, Diletta Leotta che ha visto foto della propria vita privata pubblicate sul web. Fortunatamente, però, il caso do Wojiciech Szczesny è molto meno grave Cliccate qui per vedere il profilo del portiere.

