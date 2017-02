TORNEO DI VIAREGGIO 2017 / I sorteggi dei gironi: le 40 squadre attese in campo e le 10 teste di serie (oggi 8 febbraio 2017)

TORNEO DI VIAREGGIO 2017, I SORTEGGI DEI GIRONI ECCO LE 40 SQUADRE ATTESE (OGGI 8FEBBRAIO 2017) – Si è concluso solo poco l’atteso sorteggio per il Torneo di Viareggio, che nella sua edizione 2017 avrà inizio il prossimo 13marzo e che si chiuderà il 29 dello stesso mese. Il torneo, chiamato anche Coppa Carnevale è il torneo giovanile internazionale organizzato dal comune di Viareggio ormai dal lontano 1949. Per quest’anno, il sorteggio ha preso in considerazione ben 40 formazioni, che sono state ufficializzate solo nella giornata di ieri, 23di queste sono italiane, mentre 17 le squadre straniere invitate a questo prestigioso appuntamento. Ma andiamo subito a vedere come si è svolto il sorteggio per il Torneo di Viareggio 2017: 10 le teste di serie selezionate, una squadra per ogni gruppo ovvero: Juventus, Atalanta, Empoli, Inter, Bologna, Napoli, Milan, Fiorentina, Genoa e Torino. Dopo la suddivisione nei rispettivi gruppi il comitato organizzativo è andata avanti selezionando le squadre straniere di seconda fascia, per procede poi con quelle di terza e quarta con le altre italiane. Come la solito passeranno alla fase finale ad eliminazione diretta le vincenti di ogni girone più lemigliori sei seste. CLICCA QUI PER VEDERE I GIRONI DEL TORNEO DI VIAREGGIO 2017

TORNEO DI VIAREGGIO 2017, I SORTEGGI DEI GIRONI ECCO LE 40 SQUADRE ATTESE (OGGI 8FEBBRAIO 2017) ECCO I 10 GIRONI – E’ di nuovo ora del Torneo di Viareggio, tra le manifestazioni più importante nel campionato giovanile che anche per il 2017 ha affrontato la classifica fase del sorteggio dei gironi.10 i gruppi già annunciati con una testa di serie per ciascuna, di cui ora andremo a vedere i dettagli. Nel gruppo 1 sarà la Juventus la testa di serie, e affronterà il Dukla Praga, il Toronto e la Maceratese: per il secondo girone invece le partecipanti al Torneo di Viareggio 2017 sono Atalanta (big), Osasco, Abuka e Ancona. Nel girone numero3 sono state selezionate per la Coppa Carnevale Empoli, Zenit San Pietroburgo, atletic Union e Ascoli: nel quarto gruppo le squadre sorteggiate sono invece Inter, Pas Giannina, Liac New York e Spal. Nel quinto gruppo spazio a Bologna, Psv Eindhoven, Sassuolo e Pisa, mentre nel sesto girone troveremo Npaoli, Camioneros, una rappresentativa della serie D e il Bari. Nel girone 7 per il Torno di Viareggio parteciperanno Milan, Belgrano Ujana e Spezia, mentre nel gruppo numero 8 vedremo Fiorentina quale big, assieme a Cai, Garden City Panthers e Perugia. Nel nono gruppo spazio a Genoa, Club Bruges, Cagliari e Parma, mentre chiudono il sorteggio nel decimo girone Torino, Rijeka, Cortulua e Reggiana.