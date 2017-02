Teramo-Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi Coppa Italia Lega Pro 2017)

DIRETTA TERAMO-ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - Teramo-Ancona, diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni, si gioca mercoledì 8 febbraio alle ore 14,30 ed è un incontro valido come quarto di finale della Coppa Italia di Lega Pro. Una sfida che può valere un’intera stagione per squadre come Teramo ed Ancona che possono contare su ottime rose ma che tuttavia sembrano essere escluse dai giochi per un’eventuale promozione nel campionato di Serie B. Infatti, nella classifica generale della Lega Pro del Gruppo B il Teramo occupa il penultimo posto con soli 20 punti alla pari del Mantova mentre l’Ancona è leggermente messo meglio per un quindicesimo posto condiviso con il Modena a 23 punti. L’Ancona è arrivata a questo appuntamento avendo battuto nei sedicesimi finali il Fano per 1-0 con gol di Malerba e agli ottavi di finale ha avuto la meglio sulla Maceratese con il punteggio di 2-1 con una eccezionale doppietta firmata da Gelonese.

Il Teramo invece nei sedicesimi di finale ha battuto per 4-3 la Lupa Roma nei tempi supplementari in un match decisamente emozionante con le reti di Petermann su calcio di rigore, doppietta di Croce e gol di Manganelli. Ai quarti di finale il Teramo ha piegato per 2-0 il blasonato Siena con reti una nuova doppietta dello scatenato, tra i principali bomber della manifestazione con 4 centri. Teramo ed Ancona si sono già affrontate in questa stagione in campionato con vittoria casalinga del Teramo per 3-2: a segno Ilari, Bulevard e Fratangelo mentre per l’Ancona c’è stata la doppietta di De Silvestro. Insomma, le premesse sono per una gara altamente spettacolare dove gli attacchi potrebbero avere spesso la meglio sulle difese.

Passando agli schieramenti iniziali, il Teramo dovrebbe disporsi con il classico 4-3-1-2 con Narciso tra i pali mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Imparato nel ruolo di terzino destro, Speranza al fianco di Camilleri nel mezzo mentre sul lato sinistro c’è il ballottaggio tra Karkalis e Carraro. Davanti alla difesa con il doppio compito di fungere da cuscinetto e di imbastire le giocate offensive Armadio ai cui fianchi dovrebbero agire Ilari sul centrosinistra mentre dall’altro lato c’è il dubbio tra Baccolo e Petrella. In avanti dovrebbe essere Tempesti il partner di Sansovini al posto di Barbuti apparso un po’ spento nell’ultima gara di campionato mentre nel ruolo di trequartista spazio a Di Paolantonio.

L’Ancona dovrebbe invece disporsi sul terreno di gioco con un 4-3-3 piuttosto propositivi con Scuffia tra i pali mentre la linea difensiva dovrebbe prevedere lo schieramento di Barilaro come terzino destro, nel mezzo Ricci al fianco di Kostadinovic mentre il compito di spingere sulla corsia di sinistra ci dovrebbe essere Daffara. Per il ruolo di playmaker davanti alla difesa c’è un dubbio tra Vitiello e Paolucci mentre come mezzali dovrebbero essere schierati Zampa e Agyei. Il tridente dovrebbe prevedere l’utilizzo di Del Sante come finalizzatore centrale anche perché reduce da un’ottima prestazione nella gara persa a Venezia con tanto di gol. Sull’out sinistro Frediani mentre dall’altro lato spazio e Bariti che appare favorito nel ballottaggio con Forgacs.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Teramo-Ancona si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

