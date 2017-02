Tuttocuoio-Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi Coppa Italia Lega Pro 2017)

DIRETTA TUTTOCUOIO-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - Tuttocuoio-Padova, diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti, si gioca mercoledì 8 febbraio alle ore 14,30 ed è un incontro valido come quarto di finale della Coppa Italia di Lega Pro. Un match che mette di fronte due formazioni che arrivano da campionati differenti e che quindi si propone come molto interessante. Il Tuttocuoio milita nel campionato di Lega Pro girone A dove occupa il 17esimo posto con 22 punti messi da parte alla pari del Pontedera per un ritardo di 3 punti rispetto alla prima formazione salva. Il Padova invece milita nel campionato di Lega Pro girone B dove occupa il terzo posto della graduatoria con 45 punti a soli quattro punti di distacco dal primo posto del Venezia di Pippo Inzaghi ed ad 1 punto dal secondo posto del Parma. Dunque una gara che almeno sulla carta vede favorito il Padova anche se è bene sottolineare come, trattandosi di uno match secco, tutto potrebbe succedere.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA LEGA PRO (QUARTI DI FINALE)

A questo appuntamento il Tuttocuoio vi è arrivato avendo la meglio nei sedicesimi di finale dell’Arezzo in trasferta ai calci di rigore dopo che i tempi regolamenti si erano chiusi con il punteggio di 1-1 grazie alle realizzazione di Serinelli. Nei quarti di finale il Tuttocuoio ha quindi avuto la meglio del Pontedera con un largo 3-1 sempre in trasferta grazie ai gol di Merkaj ed una doppietta di Siani (un gol su calcio di rigore).

Il Padova si è invece guadagnato l’accesso ai quarti di finale battendo per 2-1 il Bassano ai sedicesimi grazie ai gol di Fantacci e Cisco e agli Ottavi di finale ha piegato per 1-0 la Carrarese con gol di Gaiola nonostante abbia giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica. Da segnalare come non ci siano precedenti ufficiali tra le due formazioni per cui l’incontro rappresenta un vero e proprio inedito.

Passando alle probabili formazioni il Tuttocuoio dovrebbe confermare il proprio classico 4-3-1-2 con Nocchi a difendere i pali mentre nel pacchetto arretrato dovrebbero essere utilizzati Mulas sulla destra anche se non è da scartare l’ipotesi che porta a Gelli, nel mezzo Bachini e Falivena mentre a spingere sulla lato di sinistro ci potrebbe essere Picascia. In mediana Caciagli come metronomo e baluardo protettivo per l’intero assetto difensivo, nel ruolo di mezzala di destra Berardi è favorito su Zenuni e Provenzano sull’altro lato. Ad agire come trequartista Frare alle spalle di Shekiladze e Ferrari che dovrebbe partire titolare anche in questa occasione con Merkaj che si accomoda in panchina.

Nel Padova pronta una difesa a tre davanti al portiere Bindi con il brasiliano Emerson nel mezzo, ai fianchi Russo e Cappeletti. Folto centrocampo con Madonna a spingere sulla destra e Favalli sulla sinistra. Perno centrale Dettori con sul centrodestra Mazzocco al posto di Berardocco per farlo rifiatare un po’ e Mandorlini dall’altro lato. In avanti Neto è in ballottaggio con Alfageme e Altinier lo è con De Cenco.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Padova si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA LEGA PRO (QUARTI DI FINALE)

© Riproduzione Riservata.