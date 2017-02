Video/ Roma-Fiorentina (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO ROMA-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Il 4 a 0 della Roma sulla Fiorentina non lascia dubbi, i giallorossi si sono resi protagonisti di un'autentica prova di forza contro una buonissima squadra alla quale manca comunque il salto di qualità definitivo per poter essere annoverata a tutti gli effetti tra le big della Serie A. La formazione di Spalletti si conferma un'autentica corazzata in casa, 11 vittorie in altrettante gare interne, mentre i viola vanno incontro al loro sesto KO lontano dal Franchi. Con la doppietta di oggi, Edin Dzeko diventa il nuovo capocannoniere della Serie A con 17 gol, scavalcando il belga Mertens e lasciandosi dietro Belotti, Higuain e Icardi. Le statistiche inerenti il match confermano la supremazia della Roma: 56% di possesso palla, 16 tiri totali (di cui 9 in porta), 14 occasioni da gol, 6 calci d'angolo battuti, 25 palloni recuperati e 19 manovre per vie centrali. Gli uomini di Spalletti si sono rivelati nettamente più forti degli avversari che non sono andati oltre il 44% di possesso palla, 7 tiri totali (appena 2 hanno inquadrato lo specchio della porta), 5 occasioni da gol e 3 corner, ben 26 i palloni persi dai viola che soprattutto nella ripresa sono andati nel pallone (scusate il gioco di parole). Tatarusanu con i suoi quattro interventi ha impedito ai viola di perdere con un passivo ancora più pesante, solamente una parata per Szczesny, serata piuttosto tranquilla per l'estremo difensore polacco.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti della Roma, Edin Dzeko, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Ultimamente mi sento davvero molto bene, lavoriamo duro in allenamento e i risultati si vedono sul campo. Dopo aver perso una partita che dovevamo vincere stasera abbiamo cercato di non distrarci e di tenere alta la concentrazione fino al novantesimo. La squadra ha dimostrato di essere davvero forte, senza i miei compagni non troverei così facilmente la porta. Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra forte, non è facile fare quattro gol alla Fiorentina, ma dobbiamo sempre guardare alla giornata, contro il Crotone sarà dura". Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha avuto la meglio grazie all'atteggiamento sbarazzino, dopo la prima mezz'ora ha preso in mano la partita giocando a viso aperto sovrastando sul piano fisico gli avversari che a inizio gara ci hanno comunque creato qualche problema nel fraseggio impedendoci di fare il nostro gioco. Nella ripresa ci siamo espressi ad altissimi livelli perché i miei uomini hanno accettato i duelli vincendone la maggior parte, mantenendo la freddezza e la lucidità sotto porta. I rinnovi? Ci sarà tempo per parlarne, ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni". Nonostante lo 0-4 il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ai microfoni di Sky Sport non si scompone più di tanto: "La squadra si è comportata bene nella prima mezz'ora, sappiamo che quando affronti squadre come la Roma basta anche il più piccolo errore per compromettere la gara e poi quando vai sotto poi diventa difficilissimo recuperare e non siamo più riusciti a mantenere gli equilibri in mezzo al campo, credo sia comunque evidente il tasso tecnico superiore della formazione di Spalletti. Cerco di fare il mio meglio con il materiale che ho a disposizione, dovremmo cercare di difendere meglio con tutti gli effettivi anziché con i giocatori di ruolo, soprattutto in questi casi". (Stefano Belli)

