Diretta/ Piacenza- Vibo Valentia: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley maschile Superlega 2017 22^ giornata, oggi)

DIRETTA LPR PIACENZA-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE SUPERLEGA, OGGI) – Piacenza-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Simone Santi e Marco Braico, è la partita di volley maschile in programma per oggi 9 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso il PalaBanca, valida per la 22^ giornata del campionato di Superlega. A poche giornate dalla conclusione della massima serie della pallavolo per club la formazione calabrese si appresta a una trasferta ostica con l’obbiettivo di cercare punti pesanti in queste ultime giornate, al fine di consolidare una posizione che sembra non proprio inattaccabile, posta a circa metà della classifica della Superlega. Per contro però ci sarà Piacenza, che è reduce da diversi risultati positivi sia in Coppa che in campionato, dove sta mettendo a segno una bella striscia di risultati positivi, senza dubbio utili alla formazione di Alberto Giuliani.

Piacenza torna in campo dopo la semifinale di Coppa Italia in cui ha dato vita ad un'ottima gara contro la Lube Cucine, perdendo solo al termine di un bollente tie-break. Dopo aver eliminato Perugia nei quarti, quindi, gli emiliani hanno confermato tutto il loro valore, sfruttando in particolare la devastante potenza di Hernandez, capace di mettere a terra ben 31 palloni, conditi da quattro aces in battuta. Purtroppo lo schiacciatore cubano è stato lasciato praticamente solo nei momento topici del match, a parte lo sporadico aiuto fornitogli da Clevenot e Marshall. Dopo questa battuta di arresto però la formazione di Giuliani i ha trovato presto un nuovo successo nel turno precedente di campionato, dove ha realizzato un ottimo 3 a 2 contro la Top volley Latina, al termine di un match davvero intento.

Curiosamente il percorso fatto dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è molto simile: una prima sconfitta per 3 a 1 contro Civitanova, ormai sempre più in fuga nella classifica, presto dimenticata con una sofferta e meritata vittoria al tie break contro Padova nel turno precedente. Tra i protagonisti di questi due incontri segnaliamo la prestazione di Filip Rejlek, che ha collezionato 15 punti, riuscendo a capitalizzare al meglio la regia di Coscione nel match conto i marchigiani. Buona anche la prova di Baptiste Geiler, che però non è servita per regalare punti ai calabresi su un campo proibitivo come quello marchigiano. Ora la squadra di Kantor dovrà cercare di muovere la classifica sul terreno di Piacenza, in una gara che si preannuncia molto complicata, proprio per le ottime condizioni di forma degli emiliani. La gara si preannuncia abbastanza equilibrata, anche se i padroni di casa non nascondono le loro fiere intenzioni. Il pericolo maggiore per i calabresi è naturalmente rappresentato da Hernandez, capace di viaggiare sinora ad una media di oltre 21 punti per gara. Il muro di Vibo Valentia dovrà cercare di limitarlo al massimo, senza però trascurare le altre bocche da fuoco di Piacenza.

La LPR dovrà invece curare con attenzione Rejlek, che è stato sinora il vero trascinatore della Tonno Callipo Calabria, oltre a Geiler, l'alternativa su cui punta solitamente Coscione per variare le sue soluzioni. Il pronostico sembra pendere dalla parte dei padroni di casa, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere nella semifinale di Coppa Italia. Hernandez e compagni non dovranno però sottovalutare gli avversari, capaci di colmare spesso il gap tecnico con le squadre più forti grazie ad una organizzazione tattica pressoché perfetta e alla grande cura dei fondamentali. Ricordiamo che a partita tra Piacenza e Vibo Valentia sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale appuntamento della Superlega spazio sul proprio canale tematico Raisport 1 disponibile al numero 17 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile, tramite il servizio raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della Lega per rimanere aggiornati sul tabellino e el statistiche dell’incontro.

