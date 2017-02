JOHN ELKANN/ Cara Inter, non sai perdere (anche se sei abituata)!

JOHN ELKANN, NEWS: IL PRESIDENTE DI EXOR LANCIA UNA FRECCIATINA AI NERAZZURRI (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Le polemiche su Juventus-Inter continuano, soprattutto dopo tutte le recriminazioni da parte dei nerazzurri circa i rigori non fischiati da Nicola Rizzoli. Ci pensa John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus, a tirare nuove frecciatine ai nerazzurri in occasione dell'inaugurazione della mostra per i 150 anni della Stampa: "E' stata una bella partita, ero presente allo Stadium. Mi dispiace che poi si debbano fare tante polemiche, bisogna essere in grado di capire bene cosa succede in campo ma riconoscere anche gli elementi di sportività" commenta John Elkann, felice di aver visto un'ottima Inter che è scesa bene in campo allo Stadium. "Sono d'accordo con Marotta delll'incapacità dell'Inter a non sapere perdere, anche se dovrebbe essere abituata, è abbastanza stupefacente" conclude il presidente di Exor, che lancia ancora polemiche sulla partita Juventus-Inter.

JOHN ELKANN, NEWS: CONTINUANO LE POLEMICHE SU JUVE-INTER (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - LeNuova frecciatina lanciata dalla Juventus all'Inter dopo tutte le polemiche sui presunti errori arbitrarli di Nicola Rizzoli nella gara dello Stadium di domenica sera. Questa volta ci pensa John Elkann che ha commentato queste polemiche dicendo che l'Inter non è capace di saper perdere, anche se dovrebbe essere abituata, queste le parole del presidente di Exor. "Il campionato è ancora aperto, bisogna che la squadra rimanga molto concentrata" frena in qualche modo gli entusiasmi John Elkann, parlando anche del tema della 'ndrangheta in Curva. "C'è assoluta collaborazione da parte della Juventus, non siamo preoccupati di tutte le situazioni accostate alla Juventus e alla sua dirigenza" sul caso delle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nella curva bianconera. Come reagirà il club nerazzurro a quest'ultima stoccata da parte della famiglia Agnelli riguardo Juventus-Inter? Presto potrebbe arrivare la replica nerazzurra.

© Riproduzione Riservata.