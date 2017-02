Probabili formazioni/ Napoli-Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli-Genoa apre la ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: inusuale anticipo del venerdì, alle ore 20:45 del 10 febbraio le due squadre scendono in campo allo stadio San Paolo. Si gioca così presto perchè il Napoli la prossima settimana sarà impegnato nella super sfida del Bernabeu contro il Real Madrid; torna la Champions League per i partenopei, che intanto vogliono mettere le cose in chiaro anche in campionato e, dopo aver segnato sette gol sul campo del Bologna, sperano adesso di riprendersi la seconda posizione in classifica (anche se potrebbe essere soltanto temporanea). Il Genoa è in crisi: non rischia nell’immediato avendo 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto, ma non riesce più a vincere e ha bisogno di invertire la tendenza. Aspettiamo quindi domani sera per il calcio d’inizio allo stadio San Paolo, ma intanto possiamo già analizzare le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Napoli-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri è senza due squalificati: Hysaj e Callejon si fermano e impoveriscono la catena di destra. Mettiamola così: il tecnico risolve in maniera forzata il dilemma del turnover in vista della Champions League. Maggio ovviamente sostituirà Hysaj in difesa, più complesso capire chi prenderà il posto di Callejon perchè in questo momento Mertens non può essere spostato sull’esterno, e Milik ha bisogno di tempo per tornare davvero in forma. Al momento sembra che a spuntarla possa essere Giaccherini; dunque con Mertens e Lorenzo Insigne il tridente è fatto, mentre nel reparto arretrato ci aspettiamo il ritorno di Koulibaly dal primo minuto al fianco di Raul Albiol, con Ghoulam che va a giocare a sinistra. A centrocampo le scelte dipenderanno da quello che Sarri deciderà per il Real Madrid: possiamo azzardare che venerdì in campo ci saranno Zielinski e Amadou Diawara perchè appare probabile che al Bernabeu siano i più navigati Allan (utilissimo per l’interdizione) e Jorginho a iniziare la partita. Chi non dovrebbe comunque fare turnover è Marek Hamsik: il capitano del Napoli gioca sempre, per farlo riposare il suo allenatore lo sostituisce spesso e volentieri dopo l’ora di gioco. Sarà nel secondo tempo che vedremo ancora all’opera Rog?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Genoa schierato con il consueto 3-4-3; mancherà lo squalificato Izzo, a prenderne il posto dovrebbe essere ancora Gentiletti che è favorito su Orban, mentre gli altri due della difesa saranno naturalmente Munoz e Burdisso. Ivan Juric ha pochi dubbi a centrocampo: è rientrato Miguel Veloso e il portoghese si candida ad avere una maglia da titolare, potrebbe prendere il posto di Cataldi rispetto al quale ha caratteristiche simili mentre, se dovesse giocare al posto di Hiljemark, in mezzo ci sarebbe tanta qualità ma anche poca fisicità. Sugli esterni Edenilson e Diego Laxalt partono favoriti; da valutare invece le soluzioni per il tridente. Giovanni Simeone e Palladino sembrano certi del posto; difficile che il grande ex Pandev possa essere ancora in campo dal primo minuto, più probabile l’ipotesi con Ninkovic schierato largo a destra. Attenzione però a Taarabt, che entrando a partita in corso ha fatto bene: chissà che venerdì non sia la volta buona per vederlo titolare con la sua nuova maglia.

NAPOLI-GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Genoa, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD.