VIDEO/ Bologna-Milan (0-1): highlights e gol della partita. Montella: partita epica per i ragazzi (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata)

VIDEO BOLOGNA-MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 18^ GIORNATA) -MONTELLA:PROVA EPICA - Vittoria importantissima per il Milan di Montella, quella occorsa ieri sera in casa del Bologna, battuto per 1-0 all’89 minuto di gioco, al termine di un incontro molto difficile e teso dove la formazione rossonera era stata decimata da ben due espulsioni. Felice per il successo il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha così descritto l’incontro nella classica conferenza stampa del post match: “vittoria importante soprattutto per i tre punti, ma credo che non arrivi per caso, se credi in quello che fai nei mesi in cui lo stai facendo, se credi nella vittoria, se c’è uno spirito, un’anima, un’organizzazione: oggi i ragazzi lo hanno dimostrato. Oggi era una partita in cui dovevamo dimostrare di essere in grado di superare le difficoltà enormi che si erano create. Durante la partita poi queste difficoltà sono anche aumentate col tempo e credo che sia stata un partita epica per come sia stata giocata dai ragazzi: hanno alzato il livello della squadra stessa. La nostra prova, risultato a parte ti permette di credere veramente in quello che fai e di essere una squadra migliore”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI MONTELLA

VIDEO BOLOGNA-MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 18^ GIORNATA) - Il Milan vince in 9 uomini in trasferta a Bologna. La magia di Deulofeu consente a Pasalic di realizzare il gol che fissa il risultato sullo 0-1 finale. Prestazione eroica della squadra di Montella che ha perso nel corso del match Romagnoli (infortunato), Paletta e Kucka (espulsi). Nel prossimo turno di Serie A i rossoneri affronteranno la Lazio all’Olimpico (lunedì 13 febbraio alle 20.45) mentre il Bologna sarà in scena al Ferraris contro la Sampdoria, domenica alle 18.

SINTESI PRIMO TEMPO – Donadoni schiera i felsinei con il 4-3-3. Tra i pali Da Costa, linea difensiva composta da Krafth, Gastaldello, Maietta e M’Baye. A centrocampo spazio a Dzemaili, Pulgar e Nagy mentre in avanti ci sono Verdi, Destro e Krejci. Anche il Milan conferma il solito 4-3-3. Donnarumma protetto da Abate, Paletta, Romagnoli e Vangioni, all’esordio dal primo minuto in Serie A. A centrocampo Locatelli in regia, Kucka e Pasalic ai suoi fianchi. In attacco Suso, Bacca e Deulofeu. Dirige l’incontro il signor Doveri, arbitro iscritto alla sezione AIA di Roma 1. Parte bene il MIlan. Suso si accentra molto, portandosi dietro M'Baye pronto a marcarlo a uomo. Il Bologna prova a ripartire in contropiede ma Deulofeu blocca tutto con un gran recupero. Qualche istante dopo chance gigante per l'ex Everton. Paletta lancia lungo, Krafth sbaglia tutto di testa lanciando l'esterno in area ma Da Costa lo mura. Sulla respinta ci prova Pasalic ma spara alto. Kucka prova a inserirsi sulla destra ma Da Costa esce con coraggio anticipando lo slovacco. Il Milan prova a controllare il match ma rischia di essere colpito in contropiede. Ancora una volta sugli sviluppi di un corner i rossoblù ripartono con velocità. In questa circostanza Verdi fa tutto da solo sfidando Donnarumma con un tiro da fuori area. Nessun problema per il portiere rossonero. Poco dopo arrivano i primi due cartellini gialli del match. Paletta e Mbaye vengono puniti per reciproche scorrettezze. Al 20esimo errore di Bacca a centrocampo, Krejci accorcia recupera palla, ottiene l'uno-due da Destro e scatta verso la porta. Donnarumma legge benissimo e lo ferma con un'ottima uscita. Dopo un lungo possesso, i centrocampisti del Bologna si fiondano in avanti sorprendendo la difesa avversaria. Verdi riceve in posizione avanzata e crossa basso ma Donnarumma respinge. Da due passi Dzemaili prova il controllo ma subito il portiere rinviene respingendo in corner. Intanto altra tegola per Montella: si infortuna Romagnoli. Al suo posto entra Zapata. I problemi per il tecnico rossonero non finiscono qui, anzi. Al 37esimo Paletta ferma con un fallo Dzemaili al limite: secondo cartellino giallo ed espulsione. Sul calcio di punizione seguente Verdi ci prova ma centra la barriera. Il Bologna prova a fare la partita ma i rossoneri non ci stanno. Krafth crossa dalla destra trovando Krejci che di testa indirizza male. Qualche istante dopo Suso sbaglia a centrocampo ma Zapata rimedia chiudendo lo spazio per il tiro a Destro. Nel finale di tempo ammonito anche Gastaldello.

SINTESI SECONDO TEMPO – Montella rimedia all'espulsione di Paletta inserendo Gustavo Gomez al posto di Locatelli. Non ci sono altri cambi all'intervallo. In apertura di secondo tempo Verdi viene ammonito per un brutto fallo a centrocampo su Vangioni. Il Bologna controlla il possesso palla mentre il Milan pensa a difendersi con ordine. In fase di possesso i rossoneri preferiscono saltare il centrocampo. Zapata lancia verso Deulofeu che prova con qualche dribbling a guadagnare metri. Krafth soffre, parecchio. Bacca nel frattempo sbaglia troppo e i compagni sono costretti a rimediare, spesso commettendo fallo. E' il caso di Kucka, ammonito giustamente da Doveri. Il Bologna resta in possesso palla: lancio per Krafth che supera Vangioni e offre palla a Destro. Gomez lo mura, ci prova anche Gastaldello ma sempre Gomez respinge. Al 57esimo altro cartellino rosso per Kucka. Lo slovacco, questa volta in maniera ingenua, stende Nagy a centrocampo trovando la seconda ammonizione nel giro di 6 minuti. Montella prova a sistemare la squadra con un 4-3-1. Esce Bacca, entra Poli. Suso dunque retrocesso a centrocampo e Deulofeu unica punta. Donadoni ci crede e manda un segnale ai suoi: fuori un difensore, dentro un attaccante. Esce Gastaldello, entra Petkovic. Al 64esimo Donnarumma salva il Milan. Dzemaili sguscia in area servendo Krejci che conclude a botta sicura. Intervento decisivo, superlativo ed efficace del portiere rossonero. Il Milan nonostante lo svantaggio numerico non molla. Deulofeu scatta palla al piede impegnando seriamente la retroguardia avversaria. Lo spagnolo offre a Pasalic la palla giusta per segnare ma il centrocampista calcia addosso a Da Costa. Sul corner seguente Deulofeu centra la traversa direttamente dalla traversa. Il Bologna si spaventa ma continua a fare la partita. Destro sfiora soltanto su cross preciso di Krejci. Poco dopo l'ex Roma calcia d'esterno anticipando Gomez ma non trova lo specchio. Donadoni cerca il gol che consentirebbe ai felsinei di passare in vantaggio e inserisce forze fresche. Escono dal campo Mbaye e Pulgar, entrano Torosidis e Viviani. Il Milan sembra non avere più energie e il Bologna si riversa in avanti. Il fortino rossonero tiene coperta la porta di Donnarumma. Verdi e Viviani ci provano con tiri dalla distanza. Nessun problema per Donnarumma, le loro conclusioni escono fuori di qualche metro. All'86esimo Verdi ha un'ottima chance da calcio di punizione. Il suo mancino è angolato e indirizzato all'incrocio ma la palla esce fuori di poco. All'89esimo tripudio rossonero. Deulofeu se ne va sulla destra portandosi a spasso 3 avversari. La difesa di casa non riesce a chiudere e lo spagnolo si accentra percorrendo la linea del fondo. Krafth prova chiudere lasciando scoperto il cuore dell'area. Deulofeu lo secca con un tunnel e offre a Pasalic un pallone prezioso che va solo spinto in rete. Così è, il Milan resiste eroicamente per altri 5 minuti di recupero e ritrova la vittoria dopo 3 turni di attesa.

