VIDEO/ Crotone-Juventus (0-2): highlights e gol della partita. Allegri: trasferta difficile a Cagliari (Serie A 2016-2017, recupero 18^ giornata)

ALLEGRI: TRASFERTA A CAGLIARI DIFFICILE - Con la bella vittoria occorsa ai bianconeri allo Scida nel match tra Crotone e Juventus, recupero della 18^ giornata di campionato, la formazione di Allegri va in fuga e nella classifica di campionato trova il distacco di + 7 punti rispetto alla prima avversaria, la Roma. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha così commentato al prestazione dei suoi ai microfoni di mediaset premium: "non era una partita semplice: il compito era di vincere e portare a casa tre punti. Il Crotone è una squadra che ha subito sempre molto poco nei primi tempi, mentre ha perso tante partite nelle parti finali della gara. E' stata una partita ordinata, un primo tempo un più' lenti nella circolazione di palla, ma bisognava stare attenti e i ragazzi sono stati bravi. Il campionato è ancora lungo, oggi era importante prendere tre punti, ci siamo giocati bene un bonus importante. E' stato un mese importante e domenica ci aspetta una trasferta a Cagliari difficile: fuori casa il cagliare è una squadra, in casa è tutt'altro e dobbiamo essere pronti. Io in Premier?non smentisco ne confermo nulla,ma qui sto bene c'è sintonia". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI ALLEGRI (da sportmediaset)

Non c'è stata storia allo Scida tra Crotone e Juventus: troppo forti i bianconeri per la formazione di Davide Nicola che è andata incontro alla sedicesima sconfitta nella sua prima annata in Serie A. Gli uomini di Allegri viaggiano invece a vele spiegate verso il sesto titolo di fila: ora in classifica la Juventus è a quota 57 punti con 7 lunghezze di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, la Roma, dopo aver ottenuto la vittoria numero 19 (12 in casa e 7 in trasferta). Impressionante il dato sul possesso palla: 75% Juventus, 25% Crotone; non a caso la formazione di Nicola è quella con le più basse percentuali e contro i campioni d'Italia i giocatori del Crotone non si sono assolutamente presi la responsabilità di fare la partita, lasciando volentieri l'iniziativa agli ospiti che senza colpo ferire hanno strappato i tre punti con 11 tiri in porta, una traversa (quella di Pjanic), creando 9 occasioni di gol e battendo un solo calcio d'angolo. Da segnalare le 7 parate fatte da Cordaz su tiri comunque non irresistibili, mentre Buffon si è limitato a effettuare 2 interventi completamente banali su Falcinelli che da solo ha perso ben 9 palloni.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che i giocatori del Crotone ci avrebbero aspettato tutti dietro la linea del pallone, dunque ci è voluta un po' di pazienza per sbloccare la contesa, nel primo tempo forse abbiamo tenuto i ritmi troppo bassi e nella ripresa abbiamo dovuto accelerare per strappare i tre punti. Le critiche ci stimolano a dare sempre il meglio e dunque ben vengano, noi continueremo per la nostra strada. Anche nelle prossime gare dovremo stare molto attenti e guardinghi, il mister ci ha avvertito che non possiamo sempre segnare all'inizio e dunque dovremo perseverare".

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport analizza la prestazione dei suoi: "Queste partite sono molto complicate, il Crotone è una squadra che ha preso la maggior parte dei gol nelle fasi conclusive del match per cui sapevamo che non sarebbe stato facile sbloccare subito la contesa quando hai di fronte un avversario che ti impedisce di giocare in profondità e si schiera interamente dietro la linea del pallone. Nel primo tempo potevamo cavarcela meglio nel fraseggio ma siamo stati comunque ordinati rischiando poco e niente, quando ho invertito le posizione di Pjaca e Dybala le cose sono sensibilmente migliorate, soprattutto nella ripresa. Barzagli ha sentito un leggero fastidio al bicipite, speriamo sia solo una cicatrice che si è allungata".

Le parole del tecnico del Crotone, Davide Nicola, al termine della gara contro la Juventus persa per 0-2: "Che i bianconeri fossero forti non lo scopriamo di certo oggi, purtroppo non siamo stati abbastanza bravi nelle ripartenze ma abbiamo comunque fatto il nostro dovere difendendoci a oltranza e limitando i danni per quanto possibile. È un risultato che dobbiamo accettare, la Juventus era nettamente superiore. Ora pensiamo a preparare la gara contro la Roma, sarà altrettanto dura e ci vorrà l'impresa per fare punti. Non mi sembra il caso di guardare al calendario, allo stato attuale la salvezza è un sogno". (Stefano Belli)

