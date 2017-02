Coppa Italia 2017 Lazio Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live

LAZIO ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Lazio Roma, il grande giorno è arrivato: semifinale di andata della Coppa Italia 2016-2017, grande appuntamento per questa sera, mercoledì 1 marzo alle ore 20:45. La prima notizia è proprio che si potrà giocare di sera, come da qualche tempo non succedeva più nei derby: occasione che le due tifoserie non dovranno rovinare. In campo la partita si presenta da sola: a Roma il derby vale tantissimo, in palio c’è un posto in finale in una competizione alla quale tengono moltissimo entrambe le formazioni e comunque Lazio-Roma è un appuntamento fondamentale anche se fosse un’amichevole (e non lo è). Dunque l’attesa è grande, così come la voglia di sapere come scenderanno in campo le due compagini; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo allora approfondire i dubbi e le certezze dei due allenatori, e leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Lazio Roma.

LAZIO-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Lazio Roma, valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Lazio (segno 1) vale 3,00, il pareggio (segno X) è quotato 3,30, mentre la vittoria della Roma (segno 2) vi permetterà di vincere 2,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio ha tre squalificati in Coppa Italia, problema evidentemente molto serio per Simone Inzaghi: l’idea è quella di fare il minor turnover possibile, visto che di fatto sarà comunque in parte obbligatorio, dunque in difesa ecco la coppia centrale tutta olandese con De Vrij e Hoedt davanti a Strakosha, come terzino destro Basta e sulla fascia sinistra Jordan Lukaku che dovrebbe sostituire Radu, uno dei tre giocatori fermati dal Giudice Sportivo. A centrocampo giocano i soliti tre: in cabina di regia naturalmente il capitano Biglia, ai suoi fianchi Parolo agirà sul centrodestra con Milinkovic-Savic invece nei panni della mezzala sinistra. Anche il tridente offensivo dovrebbe essere confermato, quindi spazio a Immobile punta centrale con Felipe Anderson e Keita Balde Diao che saranno naturalmente gli esterni della formazione biancocelesti, nella quale a dire il vero scarseggeranno le alternative per una partita così importante.

Turnover di fatto azzerato anche per Luciano Spalletti. Emerson Palmieri, lasciato fuori domenica sera contro l'Inter perché non al meglio, dovrebbe riprendere il posto sulla corsia sinistra. A riposare potrebbe essere De Rossi, con Paredes pronto a prenderne il posto in mezzo al campo dove farà coppia con Strootman; in porta invece andrà Alisson, come consuetudine nelle Coppe e con ampie garanzie dopo l'ottima prestazione di giovedì scorso. Questi gli unici tre cambi rispetto al 3-1 di San Siro; anche Salah e l'irrinunciabile Nainggolan verso la conferma, con Diego Perotti alternativa naturalmente più che plausibile, ma ancora una volta l'argentino dovrebbe partire dalla panchina. Prima punta naturalmente sarà Dzeko. Bruno Peres non ha alternative sulla corsia destra; in difesa poi Spalletti dovrebbe confermare il suo terzetto titolare, con Fazio quindi a guidare il reparto davanti ad Alisson, Rudiger e Manolas giocheranno ai suoi fianchi.