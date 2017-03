Diretta/ Civitanova-Berlino: info streaming video e tv, risultato live (volley Champions League oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-BERLIN RECYCLING VOLLEY: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE 2017,6^ GIORNATA, OGGI) – Civitanova-Berlino, diretta dagli arbitri Guillet e Cambre, è la partita di volley maschile in programma oggi 1 marzo all’Eurosuole alle ore 21.00, valida per la 6^ giornata di Champions League 2017. Le squadre in campo oggi vanno a braccetto nella classifica del girone, entrambe infatti sono in testa con 12 punti ciascuna (4 vittorie ed una sconfitta) e in questo scontro si giocheranno il primato nel girone. Gli italiani di Civitanova vengono da quattro vittorie consecutive in questa competizione e non perdono dal match dell'andata, vinto dai tedeschi con il risultato di 3-1. Lube Civitanova che ha perso solo un set nelle restanti 4 partite, precisamente in trasferta contro il Liberec.

I berlinesi invece cavalcano una striscia positiva di 3 vittorie consecutive e non rimediano una sconfitta dallo scorso 22 Dicembre, quando uscirono sconfitti per 3-2 contro la terza forza del Gruppo B, il Rzeszow. I marchigiani per il momento non hanno ancora perso un set tra le mura amiche, mentre i tedeschi hanno rimediato la loro unica sconfitta proprio in trasferta.

Gianlorenzo Blengini, l'allenatore della Lube Civitanova, dovrebbe schierare la seguente formazione iniziale sul terreno di gioco: il nazionale americano Christenson nel ruolo di palleggiatore, Nicola Pesaresi come libero, Stankovic il centrale, Sokolov come opposto e i bracci armati di Juantorena e Kovar per segnare molti punti. Dall'altra parte della rete, Sernoti dovrebbe mandare in campo il seguente sestetto: Kühner al palleggio, Shoji come libero, Kmet come centrale, Carroll nel ruolo di opposto e Lotman e Kromm come schiacciatori. La Lube Civitanova vuole vincere questo trofeo che manca nelle Marche dal 2002, migliorando così il terzo posto ottenuto lo scorso anno.

Mentre i tedeschi hanno già migliorato il risultato dello scorso anno, quando vennero eliminati ai gironi. La chiave tattica del match per i padroni di casa sarà sicuramente sfruttare il talento e la potenza fisica dello schiacciatore della nazionale italiana Osmany Juantorena, servito alla perfezione dal palleggiatore americano classe 1993, Micah Christenson. Per i tedeschi fari puntati su Paul Lotman, assoluto protagonista lo scorso anno della vittoria della Coppa CEV da parte della Berlino Volley.

Ricordiamo infine che il match tra Civitanova e Berlino sarò visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che ha riservato a tale evento spazio a partire dalle ore 21.00 sul proprio canale Sky Sport Plus, disponibile al canale 205 del telecomando della pay-per-view. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video del match tramite l’applicazione SkyGo.

