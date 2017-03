Diretta/ Lazio Roma: info streaming video, probabili formazioni, quote, risultato live (Rai, Coppa Italia)

DIRETTA LAZIO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAI, OGGI, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017) - Lazio Roma, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati, si gioca mercoledì 1 marzo alle ore 20.45 e vale per la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia 2016-2017. Una sfida d'eccezione visto che un derby non è mai una partita come le altre. Biancocelesti e giallorossi si stanno rendendo protagonisti di un campionato eccellente, nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Cinquanta punti per la Lazio, ben cinquantanove per la Roma.

Con l'Atalanta, la formazione allenata da Simone Inzaghi è quella che ha migliorato più sensibilmente il proprio rendimento, andando però a ritrovarsi in una classifica dai valori elevatissimi, tanto che neanche la qualificazione in Europa League sembra sicura (col settimo posto, lontano solo tre punti ed occupato dal Milan, le competizioni continentali resterebbero una chimera). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI LAZIO ROMA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LAZIO ROMA

La Roma dal canto suo è una macchina da guerra a livello di rendimento ormai al pari della Juventus. Sulla classifica dei giallorossi pesano lo scontro diretto perso a Torino e la clamorosa battuta d'arresto a Genova contro la Sampdoria. Basti pensare che da quando Luciano Spalletti è tornato sulla panchina della Roma, i capitolini hanno conquistato 105 punti in 45 partite di campionato: una media di 2,33 a partita, a fine stagione sarebbero 88 e mezzo, insufficienti per il titolo solo per il dominio juventino degli ultimi anni. Ma con la squadra ancora in lotta su tre fronti, questa stagione potrebbe riportare un trofeo che manca da nove anni nella bacheca giallorossa.