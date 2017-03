Diretta/ Lubiana-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley, Champions League, oggi)

DIRETTA ACH LUBIANA-AZIMUT MODENA:INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE,CHAMPIONS LEAGUE 2017, 6^GIORNATA,OGGI) – Lubiana-Modena, diretta dagli arbitri Maroszek e Zacharova, è la partita di volley maschile in programma per oggi 1 marzo alle ore 17.00 presso il Dvorana Center Stozice e valida nella 6 e ultima giornata nella fase a gironi della Champions League. Entrambe le squadre approcciano a questo ultimo e decisivo incontro avendo animi e obbiettivi differenti: i padroni di casa sono ultimi nel girone con una sola vittoria all'attivo e 3 punti nel tabellino, mentre ragazzi di Modena invece sono primi ed imbattuti, con la qualificazione già in tasca e con un'ulteriore vittoria potrebbero catapultarsi direttamente alle Final Four.

I padroni di casa non vincono dallo scorso 20 dicembre, quando ebbero la meglio nella partita casalinga contro Craiova.

La partita di andata finì con il risultato di 3-2 per Modena e fu l'unica partita del girone che non permise agli italiani di tornare a casa con i tre punti, dato che una vittoria per 3-2 consegna solo 2 punti alla squadra vincitrice e 1 punto agli sconfitti. ACH Ljubljana che si gioca in questa giornata il terzo posto nel girone, che significherebbe la retrocessione in CEV Cup. Una curiosità: gli sloveni vincono da 13 anni il campionato sloveno senza interruzioni. L'allenatore di casa, lo sloveno Zoran Kedacic, dovrebbe schierare la seguente formazione dal primo minuto: Kovacic, Flajs, Puric, Satler, Juric e Donik.

Dall'altra parte della rete, Lorenzo Tubertini dovrebbe schierare il seguente sestetto: Salvatore Rossini nel ruolo di libero, Santiago Orduna al palleggio, Holt e Le Roux i due centrali, Vettori come opposto e Brian Cook come schiacciatore. L'obbiettivo di Modena è migliorare l'eliminazione ai play-off dello scorso anno, subita contro l'Halkbank Ankara, prossimo avversario di Perugia. Per gli sloveni stesso risultato dello scorso anno, ultimi nel girone con 3 punti a referto, ma la partita contro Modena potrebbe riservare sorprese. I due giocatori chiave della formazione italiana sono gli americani Holt e Cook, che potrebbero fare molto male alla squadra slovena, soprattutto il secondo con il suo strapotere fisico.

Ricordiamo infine che il match tra Lubiana e Modena, in programma per le ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di sky, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale Fox Sport HD, disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view, riservato chiaramente ai soli abbonati al servizio. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita tramite l’applicazione Sky Go: ricordiamo infine la possibilità di collegarsi al sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato.

